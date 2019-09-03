「宇宙」林思宇以女團出道，耕耘5年才終於等到主演偶像劇《月村歡迎你》翻紅轉好運，該劇上週日播畢，她也開始受邀出席時尚品牌活動。過去曾苦到一個月零收入、每天飯錢只有100元的她透露，接拍《月村》後收入開始變穩，曾交往5年、已分手5年的前男友，最近也與她恢復聯絡，她害羞透露，自己也滿熱絡回應對方，「聊天時，嘴角真的會不自覺上揚」。

林思宇近來曝光率大增，成為品牌活動新寵。（PortsPURE提供）

林思宇說，她18歲就跟這前男友交往，當時兩人剛好都有以結婚為前提的共識。對感情專一的她，原本就不想一直換男友，希望一輩子只要一個對象就夠了，但她出道後實在太忙，要兼顧研究所課業及女團培訓，「我比較自私，知道自己沒時間花在他身上，想要好好衝事業，所以很平和地討論決定分手」，對方因為愛她所以包容，對她的意見和決定全然尊重，「他覺得如果我一個人專心衝事業，對我是好的，那他願意等。結果這幾年，他完全沒有交女朋友，我也沒有交男友」。

林思宇近來曝光率大增，成為品牌活動新寵。（PortsPURE提供）

她表示，這幾年，兩人只維持社群軟體上偶爾互動的網友關係，但是一種知道對方一直都在、很安心的感覺。她則一直單身、忘了戀愛感覺，導致拍偶像劇、跟男主角談情說愛常被嫌「沒有粉紅泡泡」，眼裡沒有愛心，當時她只能靠多看愛情偶像劇幫助自己投入。戲殺青後，她與前男友恢復熱絡聯繫，發現彼此還是很欣賞、在意對方。不過她強調，目前兩人只是聊得很起勁，恢復以往的熟悉感，她只仍希望先維持現況，不想太快回到情侶關係，「我現在過得非常好，還是希望先把重心放在工作上」。

林思宇近來曝光率大增，成為品牌活動新寵。（PortsPURE提供）

(中時 )