香港眾志祕書長黃之鋒希望香港擁有直選香港特首的權利，能夠有台灣的民主，讓「今天台灣、明日香港」。（盧金足攝）

黃之鋒來台參加對談 拜會民進黨、時代力量

香港眾志祕書長黃之鋒受光合基金會之邀，3日出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談會時表示，有人憂心「今天香港、明天台灣」，他希望香港能獲得改變，擁有直選香港特首的權利，能夠有台灣的民主，讓「今天台灣、明日香港」。

民眾在座談會中發問，如果共產黨用武力鎮壓，香港的抗爭行動會如何因應？黃之鋒表示，就他所知，已有6000名解放軍在香港，目前還未全部出籠，對香港的施壓動作，「10個香港人有8個站在我們這邊」，他兩周後將到美國，繼續爭取其他國家支持，10月1日前希望台灣有社會總動員，因為香港沒有遊行，香港朋友會坐飛機來台灣，表態支持香港。

民眾提問時，表示希望黃之鋒希望台灣在10月1日前發動全台遊行，「美好的期望」由民進黨或蔡政府主導上街遊行。

對此，民進黨副祕書長林飛帆表示，黃之鋒等人此行來台訴求由民間團體動員，號召台灣民眾支持，民進黨會持續關注，遊行由民間角色主導，比執政黨更適合，目前維持這樣基調。

由交通部長林佳龍發起成立的「光合教育基金會」，是林佳龍去年底參選台中市長連任失利後，捐出選舉補助款1239萬元成立該基金會，強調支持以創意解決台灣問題的人，希望為台灣帶來正向力量，展開為台灣遞光計畫，基金會每月舉辦「有光講座」，九月即邀請黃之鋒等人來台暢談香港直選特首等議題。

(中時 )