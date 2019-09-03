自來水公司第一區管理處，進行台二線管線汰換工程，自4日上午10點至5日上午9點暫時將停止供水，包括新北市瑞芳區16個里、貢寮區和美里、基隆市中正區三個里、信義區三個里，約1萬8000戶受影響，提醒民眾提前貯水備用。

台水第一區管處表示，停水期間民眾如需用水，基隆福清宮（基隆市中正區八斗街1號）、萬安堂（中正區調和街3-1號），以及新北龍興廟（新北市貢寮區龍洞街53號旁）、瑞濱里活動中心（建基一路4-2號）、深澳里活動中心（瑞芳區深澳路78號）皆有開設取水點。

台水表示，影響用戶以基隆市中正區7134戶、信義區5873戶、瑞芳區3660戶、貢寮區209戶，此外台水在基隆、貢寮、瑞芳備有3輛水車，機動提供民眾民生用水需要，也呼籲民眾盡量在停水前六小時完成貯水，以免管線末端的用戶無水可用。

停水區域如下：新北市瑞芳區：鼻頭里、濂新里、濂洞里、南雅里、海濱里、瑞濱里、深澳里、福住里、崇文里、基山里、頌德里、永慶里、新山里、銅山里、石山里、瓜山里以及貢寮區和美里。基隆市中正區：新富里、新豐里、基隆市信義區：孝深里、孝岡里、孝忠里。此外，中正區正濱里有1136戶為水壓降低區域。

(中時 )