30歲韓國男星金宇彬演出《繼承者們》走紅，2015年傳出他和大5歲的申敏兒交往，雙方公司隨即證實，2017年金宇彬因鼻咽癌退出演藝工作，申敏兒不離不棄至今，如今金宇彬病況回穩，不時傳出將復出，最近有節目討論兩人戀情，知情人指出兩人好事近，最快明年、最晚後年完婚。

金宇彬和申敏兒4年前因替同一服裝品牌代言擦出火花，兩人之後也大方認了交往，2年前金宇彬爆出罹癌，申敏兒曾被民眾看到陪金宇彬回診，近來金宇彬狀況好轉，年初兩人被拍到到澳洲旅遊，上月申敏兒拍攝電視劇《輔佐官》，金宇彬還請來咖啡車為女友應援，可見兩人戀情穩定。

今年7月金宇彬傳出抗癌成功，年底將復出與全智賢合作，但被公司否認。最近在節目《聽到傳聞》中，一位記者談透露為了就近照顧金宇彬，申敏兒特別選住在男友家附近，兩人雖被傳過分手，但都不影響兩人感情，直說：「申敏兒真的很愛金宇彬」。

另有記者說，兩人的朋友透露，金宇彬和申敏兒可能明、後年就會結婚，等金宇彬身體好後就會求婚，洪錫天則表示，他從金宇彬經紀公司那裡聽說金宇彬正在挑選復出作品，但時間未定。

(中時電子報)