2019台中國際動畫影展3日公布第二波片單，包括改編自西班牙傳奇名導真人真事的動畫《布紐爾 超現實人生》、超人氣聲優花澤香菜跨刀獻聲的驚悚動畫《阿拉涅的蟲籠》和宛如動畫版〈為了與你相聚〉的《汪星人的奇幻漂流》等作，還將放映多部以誇張形式呈現的動畫系列，包括「動畫界的昆汀塔倫提諾」比爾普林頓諷刺美國總統川普的最新作品《川普內心小劇場》。

《布紐爾 超現實人生》在今年安錫動畫影展拿下評審團特別獎和最佳配樂兩項大獎，該片描寫他與知名藝術家達利在合作《黃金時代》後便遭到封殺，但曾約定若是中樂透便贊助他拍片的好友卻意外中大獎，促使布紐爾前往偏遠山區拍攝紀錄片《無糧的土地》，紀錄未開化的悲慘景象，詭異如夢的現實刺激著布紐爾，甚至撼動他與好友的情誼。

《布紐爾》在今年安錫動畫影展拿下評審團特別獎和最佳配樂兩項大獎。(台中國際動畫影展 提供)

日本人氣聲優花澤香菜繼去年配音的《重甲機神：神降臨》在台中國際動畫影展放映後，今年再以驚悚動畫《阿拉涅的蟲籠》現「聲」台中！該片是曾參與《攻殼機動隊》特效製作的動畫師坂本朔的首部動畫長片，他本人身兼導演、動畫、原作、編劇和配樂，創下獨自完成動畫長片的驚人創舉。

入圍本屆安錫動畫影展主競賽，與《海獸之子》、《乘浪之約》一同角逐大獎的《汪星人的奇幻漂流》，描述一隻米克斯的生命因為一場意外，即將在都市角落慢慢消逝，牠在此時回顧自己的生命，從出生後不久就與母親分開開始，他輾轉流離在特技演員、苦力工人和單親女孩之間，並被許多人取了不同名字，在他眼中看到的這些人生，又是何種風景？

《汪星人的奇幻漂流》描述狗狗輾轉流離的一生。(台中國際動畫影展 提供)

台中國際動畫影展將於10月11日（週五）至10月20日（週日）在台中凱擘影城舉行，自9月6日起率先由「台中國際動畫影展─2018得獎影片大突襲」開跑暖身，在台中市立圖書館各區分館、臺中市屯區藝文中心及國立公共資訊圖書館展開免費巡迴放映活動；另配合今年影展的年度主題「音樂與聲音」，將連續兩週在台中車站站前廣場舉辦大型暖身活動。

(中時 )