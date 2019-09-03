時下不少網紅為了在社群媒體搏得盡可能多的「讚」，不僅瘋狂修圖、不計形象搞笑，甚至還有人不惜從事危險的玩命動作。如果讚數沒有別人多，還會感到焦慮、不開心，但未來或許可以不用再「搶讚搶破頭」了。為減輕社群媒體帶給使用者的壓力，Facebook正計劃不再顯示讚數，Instagram也已開始測試相關功能。

逆向工程師Jane Manchun Wong透過推特發文表示，Facebook在Android版應用程式上，隱藏讚數的計算原型，只有發文者可以看到自己的讚數，其他人看不到。臉書方面也已確認，的確在考慮進行刪移除按讚數計算。

Facebook旗下社群平台Instagram今年也宣布，將在7個國家優先推出隱藏愛心數量功能，包括澳洲、紐西蘭、義大利、愛爾蘭、日本、加拿大、巴西，朋友仍可以對貼文按愛心，但是不會出現在貼文上。

先前IG也表示，之所以選擇隱藏愛心數量，是避免用戶產生比較心理，「我們希望你的追蹤者專注在你分享的內容，而不是你獲得了多少個讚」。

不過，「TechCrunch」資訊新聞平台分析，臉書的「按讚」與「留言」是使用者間的重要互動行為，若貿然決定隱藏讚數，可能影響用戶行為或臉書廣告收入。

(中時 )