在花蓮某醫院工作的已婚顏姓女子2017年戀上已婚劉姓男同事，2人嘿咻還自拍性愛影片，顏女還因此懷孕，事後顏女擔心老公知情，多次與老公做愛後，向老公佯稱受孕，再以無力扶養小孩為由，誆騙丈夫同意簽名人工流產；顏女直到劉男決定斬斷情絲，才向老公坦承偷腥，顏、劉2人都被對方配偶提告妨害家庭。台北地檢署調查後，認定2人嘿咻5次，今依通姦、相姦罪起訴。

檢方調查，42歲顏女與37歲劉男，都是花蓮某醫院行政人員，因頻繁的工作接觸，發展出婚外情。2017年3月間，2人首度相約去摩鐵嘿咻，之後在劉男宿舍偷情，甚至顏趁劉妻不在家時，到劉位於北市大安區住處臥室做愛，並自拍影片留下回憶。

台北地檢署(陳志賢攝)

去年5月，顏女發現懷孕，但她自從生下第2胎後，與丈夫幾乎沒有性行為，她想合法墮胎，又擔心外遇一事東窗事發，她遂向丈夫求歡，不久就向丈夫說自己懷孕，但因經濟因素不能再多養小孩，只能拿掉小孩，丈夫幾經考量後，便陪她到醫院進行人工流產手術，並在手術同意書上簽名。

顏女墮胎後，劉男帶著妻小同遊日本，顏女吃醋之餘，要求劉男盡速與妻子離婚，但劉男卻不願離婚，反而在去年底向顏女提出分手，顏女感到遭劉背叛，傷心欲絕地拿著2段自拍性愛影片及對話紀錄，向丈夫坦承外遇，小王就是醫院劉姓男同事。

顏夫得知此事，氣憤難平，質問劉男夫妻，雙方和解不成，顏夫和劉妻分別控告對方配偶。台北地檢署依據2段自拍性愛影片及2人自白，認定2人自前年3月至去年11月間，共有5次通姦、相姦行為，依法起訴。

(中時 )