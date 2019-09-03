來自法國的男士配件品牌S.T.Dupont在台發表「From Paris With Love」系列限量打火機筆具，邀請台大學霸美女陳匡怡出席，才貌兼具的她發揮好學不倦的精神，不僅仔細研讀中英文資料，還花心思查閱商品的背景資料，勤作筆記畫重點，讓人見識到陳匡怡知性好學的一面。
陳匡怡指出，巴黎是她最愛的城市之一，大三時曾以交換學生的身分在巴黎留學半年，愛上巴黎的一切，其中她最喜歡巴黎鐵塔，以及巴黎的街景建築，一見到S.T.Dupont在台發表「From Paris With Love」系列限量打火機筆具特別有感，彷彿又回到漫步巴黎的美好時光。
以《我可能不會愛你》走紅的陳匡怡，繼2016年的《皇恩浩蕩》後已有3年沒有演戲，但在去年益智直播節目《17好聰明》，一連答對了12題，打破節目開播以來的紀錄，展現台大美女學霸的實力，讓人留下深刻印象，自此廣告代言、主持節目的邀約不斷，不過她坦承還是喜歡演戲，希望能朝演藝事業發展。
S.T.Dupont在台發表「From Paris With Love」系列限量打火機筆具，從裝飾華麗的奧斯曼建築和巴黎浪漫氣圍為靈感，收藏版的套組置於玻璃球體內，輕觸LED燈時即點亮路燈，讓人驚豔，另外還有S.T.Dupont Minijet巴黎系列打火機，以塗鴉方式呈現巴黎建築和街景，充滿法式時尚。
(中時 )
#陳匡怡
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