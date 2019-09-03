陳匡怡展現台大學霸的實力，研讀S.T.Dupont商品資料，畫重點且勤作筆記，十分用功。(粘耿豪攝）

陳匡怡展現台大學霸的實力，研讀S.T.Dupont商品資料，畫重點且勤作筆記，十分用功。(粘耿豪攝）

S.T.Dupont「 From Paris With Love」系列打火機筆具，打火機12萬8000元，鋼筆11萬8800元。(迪生提供）

S.T.Dupont以巴黎為靈感的Minijet巴黎系列打火機，4990元。(迪生提供）

S.T.Dupont以巴黎為靈感的Minijet巴黎系列打火機，4990元。(迪生提供）

S.T.Dupont「 From Paris With Love」系列打火機筆具收藏組，18萬8000元。(迪生提供）

來自法國的男士配件品牌S.T.Dupont在台發表「From Paris With Love」系列限量打火機筆具，邀請台大學霸美女陳匡怡出席，才貌兼具的她發揮好學不倦的精神，不僅仔細研讀中英文資料，還花心思查閱商品的背景資料，勤作筆記畫重點，讓人見識到陳匡怡知性好學的一面。

陳匡怡指出，巴黎是她最愛的城市之一，大三時曾以交換學生的身分在巴黎留學半年，愛上巴黎的一切，其中她最喜歡巴黎鐵塔，以及巴黎的街景建築，一見到S.T.Dupont在台發表「From Paris With Love」系列限量打火機筆具特別有感，彷彿又回到漫步巴黎的美好時光。

以《我可能不會愛你》走紅的陳匡怡，繼2016年的《皇恩浩蕩》後已有3年沒有演戲，但在去年益智直播節目《17好聰明》，一連答對了12題，打破節目開播以來的紀錄，展現台大美女學霸的實力，讓人留下深刻印象，自此廣告代言、主持節目的邀約不斷，不過她坦承還是喜歡演戲，希望能朝演藝事業發展。

S.T.Dupont在台發表「From Paris With Love」系列限量打火機筆具，從裝飾華麗的奧斯曼建築和巴黎浪漫氣圍為靈感，收藏版的套組置於玻璃球體內，輕觸LED燈時即點亮路燈，讓人驚豔，另外還有S.T.Dupont Minijet巴黎系列打火機，以塗鴉方式呈現巴黎建築和街景，充滿法式時尚。

(中時 )