交通部今日預告修正汽車運輸業管理規則等相關法規，明定多元化計程車彈性費率配套機制、放寬計程車車門數限制及跨縣市車輛過戶，以協助計程車產業提升。因應數位潮流，本次修法放寬多元計程車，可以使用APP預先報價技術，讓消費者在搭車前就可知道乘車價格。

交通部指出，因應數位轉型時代來臨，並活絡計程車產業發展，於今日預告修正「汽車運輸業管理規則」、「計程車客運服務業申請核准經營辦法」、「道路交通安全規則」，明定多元化計程車彈性費率配套機制、放寬計程車車門數限制及跨縣市車輛過戶，以協助計程車產業提升。

交通部指出，面對數位轉型，消費者對於資訊系統的依賴更甚以往，目前多元化計程車已有預估車資功能，為了更貼近消費者期待，本次修法擬再放寬多元化計程車亦可以使用APP預先報價技術，使消費者在搭車前就能充分瞭解乘車價格，減少雙方爭議。倘修法通過後，將會採計費表、APP雙軌並行機制，多元化計程車業者仍可視實務需求選擇最合適之計費工具。

至於計程車業最關心的議題，包括倘放寬APP預報車資功能是否會造成削價競爭、APP的公正性等，交通部表示，本次修法只是讓消費者及業者有更多元之選擇，價格仍必須在地方政府核定運價上、下限範圍之內，APP亦需經過交通部邀集專業機構認證，且應保存相關營運資料及提供公路主管機關不定期查核。

交通部表示，因應現行市面已有進口小客車車輛係屬導引乘客於右側下車之三門設計，為使計程車使用車型選擇更多元，本次修法亦放寬計程車傳統四門之限制。另計程車車牌目前有數量管制，但考量各縣市計程車牌照數量存在供需差異，為使計程車牌照數量得因應人口增減適度調節供需，得經兩地雙方計程車公會及公路主管機關同意後，辦理跨縣市車輛過戶。

交通部指出，本法規修正草案將自刊登行政院公報隔日起預告14天，預告期間歡迎各業界提供意見，交通部將納入法規修正參考。

(中時 )