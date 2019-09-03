大馬路從車上掉落的的物品千奇百怪，不過如果是一口棺木，可能就讓人覺得心裡毛毛的。台東卑南鄉台九線今天下午有人報案說，在馬路上「橫躺」著一口棺材，警方聽了傻眼，趕往察看發現是具全新的棺木，外面還有塑膠布綑綁，研判是從送貨的車上掉落。

不過警方處理這具「無主」棺木也非常棘手，因為派出所沒有適當的地方可以擺放棺木，也怕會嚇壞路過，或是前往洽公的民眾，所以目前這具棺木還放在原處，並在周邊圍起「封鎖線」。

警方說，這口棺材長約兩公尺，外層用塑膠袋包裹，裡頭還有一層乳白花布，棺蓋因掉落碰撞略有毀損。應該是工廠載到外地貨車，在圖中掉落而駕駛沒有發現的「遺失物」，警方正調閱監視器，清查是哪輛車子掉落的。

而根據警方處理「遺失物」程序，民眾撿獲遺失物送警，會依規定公告招領，倘若公告6個月後無人認領，即將遺失物「送給」拾得人。只是這口棺木萬一沒人來領，報案人是否願意接受這個「遺失物」就很難說了。

據了解，今天下午民眾在台東縣卑南鄉台九線，發現發現路旁橫躺著1具不明長形物，發現民眾好奇趨前，竟是1具包裝完整的新棺材，雖然農曆七月已過了，發現人還是感覺心裡毛毛，趕快報警處理。

(中時電子報)