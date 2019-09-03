監視器錄下慣竊游男的犯罪身影。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣二水國中校長陳靜宜國中教育會考前夕，帶學校考生到二水安德宮參拜祈福，不料一個轉身，原本放在身旁板凳上的法國名牌包竟不翼而飛，警方循線逮到56歲游姓慣竊，他坦承偷了皮包拿走包李12000元現金花光，其餘物品連同市價1.6萬元的皮包、皮夾和鑰匙包全被他扔下彰雲大橋！

陳靜宜表示，今年5月15日上午，帶國三考生到二水安德宮祈福，祈求考運順利、考取理想學校，沒想到一個不注意包包就被偷，除了個人財物，手提包內還放了重要的文件，包含要核銷的單據、會議資料與學校公文等，讓她很心急，當時還有熱心人士將廟內監視器影像貼上社群網路希望網友協助指認抓賊。

根據彰化地院判決書，當天上午9時11分許，考生、師長與廟方人員在大殿上香祈福，校長順手將包包放在板凳上，師生前往其他殿區祈福時，監視器錄到游男到大殿閒晃，瞥見長凳上的手提包立刻拿走，隨即騎腳踏車逃逸。游男坦承，拿走包內1萬2千元現金，其他包內物品隨名牌包一起被丟棄在彰雲大橋下。

根據被害人提供給檢警製作而成的失竊物品，除了價值6千元的agnès b.名牌包、另有價值各約5千元的同品牌黑色長夾與鑰匙包，以及學校保全磁扣、大樓鑰匙、汽車鑰匙、證件、信用卡、提款卡、存摺、請款單據與整疊學校公文、開會資料等。

法官審酌，游男不思以正當方式賺取生活所需，任意竊取他人財物，且有搶奪、賭博、詐欺、竊盜等前科累累，自1986年至今除了入監服刑之外的時間，因竊盜等財產犯罪紀錄不曾間斷，始終無法學到教訓、反而一偷再偷；考量其犯後坦承犯行、態度尚可，依竊盜罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金。

(中時 )