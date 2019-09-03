眼科界認為藍光對眼睛有一定傷害，建議使用手機最好距離它遠一點。（圖片來源：pixabay）

專精白內障及近視手術，敏盛綜合醫院眼科主任賴威廷不僅心細手巧而且眼力超好，50多歲的他既沒近視，也沒老花，常令人好奇到底怎麼保養。

答案是：離強光遠一點。譬如開車時陽光太強，他會儘量戴太陽眼鏡，能夠有抗藍光功能的更好。

平常在室內使用智慧型手機、電腦等3C產品則有藍光問題，賴威廷說眼科界認為藍光對眼睛有一定傷害，建議使用3C時最好距離它遠一點。

「光線距離愈遠，傷害愈少，」他舉例，用電腦時最好距離一個手臂長，約70公分，因為距離太近，會讓眼睛睫狀肌用得愈多，更容易疲勞；距離遠一點眼睛較舒服，頸椎往後靠不會懸吊著，脖子、肩膀也跟著放鬆。

另外他也提醒，晚上不要用手機看戲追劇，因為光線較暗時瞳孔會放大，容易讓更多藍光進入眼睛，造成老化及傷害。

他覺得手機拿來聯絡、簡單通訊就好，不要長時間看著它，否則「就像拿手電筒整天照著自己，」賴威廷比喻，白天太陽強光無法避免，但至少可以人為控制、減少手機的光害。

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(中時電子報)