國民黨高雄市黨部3日晚間舉辦「勝選2020」團結大會，黨主席吳敦義與總統參選人韓國瑜帶領台下支持者大合唱，現場氣氛沸騰。（林宏聰攝）

國民黨高雄市黨部3日晚間舉辦「勝選2020」團結大會，黨主席吳敦義與總統參選人韓國瑜一一介紹黨提名的8位在地立委參選人。（林宏聰攝）

國民黨高雄市黨部3日晚間舉辦「勝選2020」團結大會，黨主席吳敦義（右二）與總統參選人韓國瑜（右三）牽手高喊「凍蒜」，現場氣氛沸騰。（林宏聰攝）

國民黨高雄市黨部3日晚間舉辦「勝選2020」團結大會，全場大合唱時，總統參選人韓國瑜貼心幫台上黨內同志拿麥克風，讓每個人都有機會唱到歌。（林宏聰攝）

國民黨高雄市黨部3日晚間舉辦「勝選2020」團結大會，全場約上千人參加，黨主席吳敦義與總統參選人韓國瑜一碰面就熱情擁抱。（林宏聰攝）

國民黨高雄市黨部3日晚間舉辦「勝選2020」團結大會，上千名支持者到場力挺韓國瑜，黨主席吳敦義也親自南下，吳韓當眾熱情擁抱，互動熱絡，台下支持者高呼「吳主席加油」，但也有人大喊「硬起來」，希望吳對郭王可能選到底更強勢處理；韓國瑜致詞時則特別讚許吳敦義是「幾十年來最辛苦的黨主席」、「忍辱負重重新找回黨員信心」，散場後更親自將吳敦義送上車，禮數十足。

高雄市「勝選2020」團結大會3日晚間登場，活動以「拚經濟、找出路─革新團結、重返執政」為主軸，藍軍基層上千人到場為高雄8席立委參選人、總統提名人韓國瑜造勢，吳敦義7點抵達會場，群眾加油聲不斷。

韓國瑜約7點半也到達，大進場時「凍蒜」聲響徹大禮堂，氣氛熱烈，韓一上台，馬上與吳敦義深深擁抱，致詞時更稱讚吳是「幾十年來最辛苦的黨主席」、「主席的頭髮不知不覺白了，我這個候選人的頭髮，不知不覺變禿了」。

韓國瑜說，這2年國民黨要人沒人、要錢沒錢，吳主席忍辱負重，在敵人猛烈的炮火下匍匐前進，去年縣市長選舉重新站起來，重新找回黨員的信心，武俠小說丐幫背上揹9個袋子叫「九袋長老」，「主席揹9個，我揹8個，我們不怕」。

韓痛批民進黨3年多來完全執政，讓人民過得苦不堪言，現在選舉到了，開始散發恐懼。

不停刺激兩岸關係，希望藉兩岸緊張換取自己的選票，「這個執政黨沒有出息到了極點」，他說這次選舉沒有絲毫猶豫跟懷疑，已不是小愛，而是大愛；不是小我，而是大我。

吳敦義則喊出，讓精明的韓國瑜當選總統、立院過半，下架經濟只能保1、保2，兩岸僵持，國際空間越來越小、社會治安拜壞的「老英」，高雄、中華民國才能邁向進步繁榮。

活動最後，吳敦義、韓國瑜帶全場合唱〈中華民國頌〉、〈愛拚才會贏〉，兩人緊緊牽手，互動密切；散場後韓國瑜親自送吳敦義離場，因吳的車隊未到，兩人還一起在路旁等了約3、5分鐘，直到將吳送上車，韓才搭車離去。

現場韓粉趁吳敦義等車時，再度為他加油，不過也有人高喊「吳主席硬起來」、「吳主席要出來講話」、「吳主席要支持韓國瑜」，有人則轉向韓國瑜說「沒關係，我們庶民挺你」，一旁國民黨民代趕緊出面緩頰說：「主席一定挺韓市長」。

(中時 )