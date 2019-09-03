香港民運人士黃之鋒等人在香港地圖看板簽名。（盧金足攝）

香港眾志祕書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副祕書長岑敖暉，3日晚間在台中市出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」座談時表示，百萬台灣人站出來，一起撐香港，就比法律還要強大。

黃之鋒表示，今年5月16日是他第三次坐牢，當時在牢裡看新聞，他在坐牢前香港遊行大約在3000人至5千人，6月9日在獄中看到100萬人走上香港街頭，他竟然在坐牢，無法參與，百萬人上街頭前，朋友去探望他，向他說「200萬人遊行那一天離開監牢，參與抗議活動」，他在坐牢時有個很重要的想法，就是在200萬人遊行時，有世界各國抗議活動在支持香港，但最震撼的是，台灣在6月16日有1萬人出來支持香港，是全世界最多。

黃之鋒強調，非常關鍵的是，香港與台灣同樣面對北京壓迫，是命運共同體，過去會說「今日香港、明日台灣」，意思就是在北京壓迫下，香港以後，就是台灣，台灣的朋友為什麼會關注香港，台港同樣面對北京時，香港抗議活動，有台灣朋友支持，讓北京有更大壓力。

立法會議員朱凱迪表示，中國這些監視技術成熟，也計畫透過一帶一路出口這些技術，讓其他國家變成極權治理的試驗場所。風暴來臨，香港台灣聯手要提醒世界，這樣的極權國家正在試圖擴大他們的力量。

朱凱迪說，台灣方面，如果有100萬台灣人站出來，一起撐香港，就比法律還要強大，北京不怕美國人為香港示威，但會怕100萬人在台灣示威，他們會重新思考如何對待香港，希望台灣人不要小看自己的一句「加油！」希望今天的座談會變成第一步，未來宣傳吸引更多人在同一時間出來，「讓台灣看見、讓北京看見、讓香港看見！」

(中時 )