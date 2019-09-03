來自澳門的團體「MFM」將9月11日來台推出首張國語專輯《限時動態》，由成員羅嘉豪、祖絲和AJ組成，他們日前擔任「玉女掌門人」周慧敏演唱會澳門站的嘉賓，他們表示與偶像周慧敏（Vivian）一同開唱，相當興奮，嘉豪從小學就是周慧敏的粉絲，他直呼：「不可置信，已爆哭。」祖絲和AJ齊聲說：「三生有幸，感謝Vivian姐的提拔。」

3人很感謝周慧敏十分照顧他們、還慷慨約吃飯，而周慧敏上月首度攻上台北小巨蛋，MFM特地飛來台欣賞，擅長廚藝的嘉豪，親手烘培巧克力蛋糕給周慧敏，他們因怕打擾周慧敏開唱前準備，就由工作人員送給她，周慧敏看到後也傳訊給嘉豪，開心表示「隔天早上會享用這個愛心蛋糕」，MFM當晚去後台獻上祝福。

而周慧敏在去年現身力挺MFM在澳門威尼斯人的演唱會，嘉豪當時早在2個月就不斷模擬要跟周慧敏說些什麼，但一見到周慧敏後，腦袋一片空白，2人一擁抱，他忍不住感動到嚎啕大哭，十分不好意思。

此外，MFM在2017年發行粵語專輯，受到好評，分享天后容祖兒、周慧敏皆是偶像，深深受到她們的影響，MFM不拘限為粵語團體，立志發行國語專輯，如今將來台發片、宣傳，即是美夢成真。

(中時 )