工作人員於樹木主幹注入藥劑。（景觀處提供／葉書宏新北傳真）

新北市永和區安樂路安樂宮旁的一株老刺桐，是新北市列管編號第93號的珍貴樹木，樹齡已有80多年，是當地民眾共同的兒時回憶。近日新北市政府綠美化環境景觀處邀請農委會林試所副所長吳孟玲至現地健檢該樹之生長情形，十分肯定去年釉小蜂的防治成效，景觀處派員依專家指示進行防汛修剪並持續用藥防治。

刺桐因枝幹獨特且不規則的紋路略帶有黑刺，葉呈卵形尾端尖似桐葉而得其名。因其具有生長迅速且少有蟲害之特性，臺灣早期栽植許多刺桐屬的植物做為行道樹，在刺桐釉小蜂的大舉入侵後，刺桐幼苗及老樹便成為最易受感染的對象。而釉小蜂僅針對刺桐屬植物造成危害，雌蟲產卵於嫩芽及葉片上，最終結合成蟲癭組織使葉片捲曲，導致刺桐最終因缺乏養分及水分而潰爛死亡。

景觀處去年接獲通報後即依專家指示採用樹幹注射法將藥劑注入主幹上，並觀察其生長情形，今年亦持續依專家指示進行防汛修剪及病蟲害防治，以維護老樹的健康及公共安全。

新北市政府將持續盡全力予以保留老樹及珍貴的綠色資源，未來也將充分結合各界的資源及力量，持續為轄內樹木的健康把關，為全市帶來更多的綠意及生機。

(中時 )