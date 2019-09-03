台視、東森《男神時代》隨著劇情推移，謝佳見與葉星辰的互動越來越藏不住愛意，而夏語心也陪在遭背叛失意的劉書宏身邊，安俊朋跟陽靚更是在酒後發生一夜情！三對CP的感情都開始有了明顯進展。除了演員群high捧辣椒慶祝收視創佳績，該劇也與LINE TV合作推出限定貼圖，除了日常最夯的各種貼圖表情包，還有劇中「笑死人了」、「你才吉娃娃，你全家都吉娃娃」經典台詞可隨時應用。

男神時代》收視好評不斷，演員開心慶功。（東森提供）

謝佳見笑說，「雖然我跟星辰都有過拍攝貼圖的經驗，但這次拍兩人互動的貼圖時，現場還是試了蠻多姿勢跟表情的。而且這次拍攝要帶入角色做表情，我們還會故意站在對面看對方拍攝，結果我們都有忍不住笑場NG過，但也因此拍得很開心。」

葉星辰表示，「我跟謝佳見聊天的時候，就會各自用照片、影片做成貼圖傳給對方，所以能推出正式官方貼圖超開心的！而且我們的官方貼圖從戲裡台詞、日常對話、搞笑到工作方面都有，真的很實用，希望大家會喜歡。」

(中時 )