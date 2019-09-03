網紅「這群人」成軍將邁入第10年，YouTube也突破300萬訂閱數，為全台第一，他們3日舉辦「全新辦公室開幕party」，透露將在年底推出新單曲，正在努力籌備中。這群人談到新辦公室開幕，心情興奮，不過也因全部團隊共有25人，加上攝影棚、拍片等花費，每個月開銷都破百萬。

他們說：「現在已經赤字了，攝影棚也是投入一半心血了，就停不下來。」加上他們影片需很多前置作業，成本相對來說高出許多，但外界也認為他們的收入也頗高，對此，展瑞表示沒有大家想像的多，「其實我們私下都要拆賬。」鄭茵聲則說：「現在都還一直在為錢而煩惱，因為我們很多錢都投資到拍片設備、人工、成本上。」

這群人與員工私下相處融洽，讓許多剛從大學畢業的學生加入團隊，展榮提到員工有時在辦公室待很晚，還會在茶水間煮料理，他也催促眾人：「你們該回家囉！」不希望員工們太累。至於員工的薪水？他們直言超過3萬元，「我們這工作薪水太低不好做，很辛苦。」此外，這群人團員朝多方面發展，鄭茵聲日前推出個人專輯《預告幸福》，她與男友劉書宏感情甜蜜。展榮、展瑞則將推出新曲。

(中時 )