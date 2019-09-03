劉香慈3日出席同門好友簡沛恩投資的第2間手搖店「必可蜜」開幕，宣布懷了第2胎喜訊。劉香慈已有1個兒子，「這一胎有努力啦，不想跟大寶年紀相差太多，這胎沒有孕吐，目前3個月體重沒有改變。」她預產期約明年3、4月，她透露看到驗孕棒2條線很開心，但老公反應冷淡，「讓我很想把驗孕棒折斷。」

劉香慈（右紅衣）幫簡沛恩投資的手搖店分店站台。動能意像提供

她希望第2胎仍是兒子，醫生提醒她前3個月不能胖，所以除了爬山，飲食也節制，但沒變瘦，昨笑說：「沛恩瘦成這樣，我真的很怕跟她合照。」劉香慈穿深紅色蕾絲上衣，下半身穿緊身牛仔褲，腹部平坦看不出已懷孕，這胎也沒有孕吐，讓簡沛恩說「那可以多生幾個」。

簡沛恩一開始找她當剪綵嘉賓很緊張，擔心犯孕婦不能拿剪刀的忌諱，劉香慈不忌諱：「平常照顧大寶，拿剪刀早就不知道拿了多少次。」簡沛恩忙開店，凡事親力親為操壞身體，163公分的她，體重只有42公斤，接下來第3家將到吉隆坡。簡沛恩也提到有個交往3年的異性好友，但很少見面，彼此相處就和「網友」沒兩樣。

劉香慈（中）拿剪刀沒禁忌。動能意像提供

(中時 )