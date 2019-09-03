家家3日出席Hit Fm聯播網「hito最大ㄎㄚ」活動，她將7日在台北國際會議中心舉辦「House Party在家裡」演唱會，宣布嘉賓邀來師兄五月天的阿信，讓粉絲十分期待，家家表示阿信是她的貴人，賞識她的歌聲，才能有機會唱歌給更多人聽，她感激說：「大哥哥（阿信）一口就答應，是我的恩人，感謝師兄五月天把我帶進相信音樂，很感動很感激。」

家家談到在這次演唱會是女主人，像是過生日一樣舉辦大型的House Party，心情很緊張、興奮，「等了4年再跟粉絲同歡」。而她昨在活動上，提到超害怕蜈蚣，因就讀國中時，有次晚上起床，去廚房喝水，因為光線昏暗沒看仔細，腳踩到很大隻的蜈蚣，至少有20公分長，當下蜈蚣反咬到她腳大拇指，她當下嚇得大叫，發現整隻腳瞬間腫起來，緊急送醫打2支解毒針才消腫，醫生說蜈蚣是五毒之一，幸好趕緊就醫，否則嚴重的話，可能造成傷口潰瘍或壞死，相當驚險。

家家近期工作滿檔，表示很想放假，她先前赴法國工作時，在飛機上有法國帥哥有段浪漫豔遇，她害羞說：「不敢留電話，不是主動的人，只有到飛機的吧台喝杯酒。」

(中時 )