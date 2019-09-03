民進黨立委陳明文今天傍晚傳出在高鐵遺失300萬現金找回，引發外界質疑為何會帶著這麼大筆現金。陳明文兒子澄清是要拿來去菲律賓開珍奶店用，有些錢是要跟台灣廠商購置器材及開戶用，儘管他如此解釋，仍然引發各界質疑。

國民黨團總召曾銘宗表示，只要跟銀行領出超過50萬的現金，不僅銀行要登記，還要通報洗錢防制中心，更何況是300萬的現金，不知道洗錢防制中心有無收到通報？且如果要帶出國，一來出境時就被限制只能帶10萬以內，超過就會被沒收，再來當地也可能沒收高額的現金，要帶出國實在沒道理。

國民黨立委費鴻泰也質疑，陳明文太太給兒子300萬去菲律賓的故事實在不太通順，甚至讓人有理由懷疑是編出來的，比如說誰會拿300萬新台幣的現金去菲律賓呢？要購置器材為何不透過銀行系統呢？有很多不通順的地方。

費鴻泰認為陳明文應該出來交代清楚，不要為了圓一個謊說更多的謊，且300萬現金超過贈與稅限制的220萬，他兒子是以借款形式，還是兩夫妻分攤方式去算？或是有沒有繳稅？都該說清楚，另外，有媒體報導陳明文發脾氣問高鐵為何報警，這件事也該說明，路人撿到300萬不報警不是很奇怪的事嗎？

時代力量前發言人吳崢也質疑，台灣出入境攜帶現金的上限是10萬元，300萬的投資，最後還是要匯出去的，既然要匯，那麼又為何不直接在國內轉帳，要用現金來轉手？

(中時 )