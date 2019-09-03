至善基金會藝術家焦聖偉化身孩子王，教幼兒園中班畫畫。（廖德修攝）

穿著旺旺外套的彜族小孩金世圓，被戲稱為「旺旺寶寶」。（廖德修攝）

9月的雲南麗江溫度只有攝氏10幾度，雨說來就來，整天煙雨濛濛。來自台灣的至善社福基金會不遠千里而來，今（3）日到偏遠的玉龍縣拉市鄉南堯村南堯幼兒園，與園方簽署合作備忘錄，今後將提供更多的援助，讓大山裡的小朋友快樂成長，並且有助於未來的發展。

至善基金會執行長溫智杰致詞時表示，全世界大都忙著經濟發展，許多大人往往忽略了孩子的教養與成長。至善在2006年進入麗江，剛開始是幫助少數民族的初中、高中生就學升學，並擴及大學生。後來深感幼兒問題的重要，5年前開始與玉龍縣合作，促進學前教育的發展。

洪智杰特別感謝台北市大學幼教系的蔡延治老師，她連續5年暑假都在麗江山裡渡過，率領她於2014年號召學生組成的「麗江傳愛志工團」，來到當地幼兒園協助培訓師資；把最專業的觀念和作法帶進大山裡的部落，與當地幼兒教育共同發展、一起進步。

蔡延治表示，今年是這項工作的第6年，重點是幫助當地提升師資，多虧北市大幼教系師生6年來不斷努力，今年則有4位老師、14位同學投入。至於協助的對象，無論是什麼種族、宗教信仰、家裡從事什麼工作，只要需要幫助，她們都會全力以赴。這個合作模式對三方都有利，至善更可複製成功經驗並予以推廣。

代表園方簽約的南堯幼兒園老師和雪花表示，很感謝至善的幫忙，提供許多物資，如課桌椅、教具、玩具等，讓小朋友擁有前所未有的學習環境。南堯的小朋友大都是納西族、彜族，部分住在偏遠的山區，父母通常到外地打工，1年、2年才回家一次，有的小朋友從幼兒園就一直住校到小學畢業，這段期間的照顧、教育非常重要。

談到北市大蔡延治老師團隊幫忙提升師資，和雪花說，她們本來也有自己的一套模式，但團隊提供的觀念和方法更加周延與多元化，往往讓她們覺得茅塞頓開、獲益良多，對如何教育幼兒也更有信心。

(中時 )