川普認為中共急於與美國達成協議，已多次遭打臉

中美貿易戰升級已快速波及全球經濟，其影響不斷擴大，受損害的不只是美國與亞洲工業國家之間的貿易，歐洲以出口為導向的工廠也不能倖免，甚至連美國小企業的信心都大受打擊。美國媒體最近的調查顯示，8月份美國小企業對經濟的信心已跌至2012年11月以來的最低水準。

據《華爾街日報》對美國670多家小型企業進行的月度調查顯示，8月份美國小企業對經濟的信心降至2012年11月以來最低水準。預計未來12個月經濟將惡化的受訪者比例升至40%，相比之下，這個數字在7月份和一年前分別為29%和23%。

與此同時，日本9月2日表示，4月至6月當季該國製造業資本支出下降6.9%，為兩年來首次下滑，原因是企業正艱難應對對大陸出口近2位數的下降。韓國9月1日表示，8月份對大陸出口同比下降21.3%，整體出口下降13.6%。

《華爾街日報》說，美國對中國大陸輸美服裝、工具和電子產品等商品加徵15%關稅的舉措從9月1日起開始生效，貿易爭端由此升級。中國大陸針對美國大豆、原油和藥品的一輪關稅反制措施也在同日生效。

報導說，關稅正在給跨國公司的經營成本升高帶來壓力，不得不設法抵消成本上升的影響。此外，中美談判前景的不確定性也給企業制訂經營計劃帶來困難。

日本和韓國均已表示，在大陸工廠採購的高科技零部件和材料的公司，關稅影響尤其明顯，比如日本汽車零部件和韓國半導體。他們用大陸工廠生產的元件來製造成品，其中部分產品會出口到美國。

報導還說，日本、台灣、韓國的採購經理人調查也顯示，8月份製造業活動出現下滑，中國大陸的採購經理人調查結果則喜憂參半，歐洲製造業活動降溫最明顯的是德國。德國是歐洲大陸的出口強國，也是全球領先的機械和設備供應國。

密西根大學（University of Michigan）經濟學家Richard Curtin表示，讓企業適應加價已經夠難的了，但更難的是你無法確定未來政策將如何變化。對於小企業來說，這意味著在制訂投資和雇用計劃時需要更加謹慎。

(中時電子報)