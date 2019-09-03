上圖：臺灣附近天氣將先後受玲玲颱風外圍環流以及低壓帶影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，甚至易有局部大雨或豪雨。（圖/氣象局）下圖：周三中南部與澎湖一帶，午後搭配熱對流，雨勢可能較大。（圖/摘自台灣颱風論壇FB）

周三（4）日受到玲玲颱風外圍環流影響，大氣環境不穩定，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。清晨中南部地區有局部較大雨勢、早上開始西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，甚至易有局部大雨或豪雨發生；東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象局指出，周三台灣天氣受颱風外圍環流影響下，桃園以北、宜蘭、中南部沿海及恆春半島位處迎風面，雨勢會較為持續，屬於整天性的降雨。花東地區位於背風面降雨較為局部，會因午後熱力作用造成的降雨；其他地方為午後雷陣雨。

溫度方面，由於雲多下雨，高溫略降，各地在30到32度左右。

颱風玲玲最快周三會增強為中度颱風，路徑有往東修趨勢、周四玲玲颱風北上後，也會帶動劍魚颱風往東移動，屆時可能會影響台灣。颱風劍魚則預計會先往越南方向後轉東北，過程中預計強度會減弱，不一定會維持颱風的強度北上，路線上仍有不確定性。颱風雖然離臺灣有段距離，不過東半部(含綠島、蘭嶼)、南部、基隆北海岸沿海地區及澎湖、馬祖有長浪發生的機率。

週五至下週日(6日至8日)颱風玲玲北上後，低壓帶持續影響，天氣仍不穩定，中南部及花東地區有短暫陣雨，北部及東北部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，玲玲外圍影響，「北部、東部」有雨。颱風劍魚將被日本氣象廳宣告消散變成熱帶低壓，但是殘存的大低壓，仍會順導引向東北走，北上的同時，還是會把水氣往北帶。周三開始，潮濕的偏南風，會在海峽上與玲玲帶來的偏北風相遇，這時就要留意南北風交會，產生的對流降雨。降雨熱區會是中南部與澎湖一帶，特別是午後搭配熱對流，雨勢可能較大。

(中時電子報)