網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出去年與今年金條的價格，1年漲價30萬，不少網友看到直呼去年沒買捶心肝。 (圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說)

好市多商品豐富，又有超殺折扣，一直是民眾購物首選，不過近日有民眾發現，去年要價126萬4999元的金條，今年已經漲到156萬9799元，驚呼原來逛好市多不只花錢，還能賺大錢，網友看到也紛紛表示「可惡，去年沒買」。

網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出兩張照片，分別是去年以及今年的金條售價照片，透過照片可以看到去年5月時，這款PAMP的純金條要價126萬4999元，然而今年9月1日再去看時，赫然發現價格已經變成156萬9799元，足足漲了30萬之譜，讓原PO忍不住說「原來逛好市多不只花錢，還能賺錢」。

不少網友看到也笑翻，直說「慟，早知道去年買10條放著」、「我現在賣回去給好市多還來得及嗎」、「逛好市多發大財！」、「之前沒買真的是捶心肝」、「好險我沒有126萬」、「沒感覺，因為我都買不起QQ」。

(中時電子報)