俄羅斯軍方表示，9月3日，一架Su-25UB攻擊機在一場例行訓練飛行中墜毀，事故地點在斯塔夫羅波爾地區(Stavropol,位在高加索)的荒涼無人地帶。目前，搜索和救援單位正在尋找2名飛行員的下落，這架飛機並未攜帶武器。

俄羅斯衛星網報導，飛機在事故發生前，就與基地失去聯繫，然而，軍方相信這兩名飛行員應該有先彈射。與此同時，搜救部門已經抵達墜機現場，這架飛機已完全被燒毀。

發生事故後，俄羅斯軍方決定先將南部軍區的Su-25先全部停飛，直到發現事故的原因為止。

蘇霍伊設計局(Sukhoi)的 Su-25，北約代號「蛙足」(Frogfoot)，不過蘇聯飛行員則稱它為「烏鴉」(拉丁轉寫：Grach)，是蘇聯在1970年代開發的單座雙引擎亞音速攻擊機，於1980年代服役，雖然體積不大，卻有頗大的平直翼，機翼有10個武器掛點，可加掛火箭彈、導引炸彈、反戰車飛彈等，它的固定武裝是一挺30公釐格靈式旋轉機砲，作戰功能與美軍的A-10類似，不過更偏向前線戰場的火力支援，也有「戰車殺手」之稱。

Su-25設計簡單而實用，泛用性很廣，俄羅斯海軍將雙座的Su-25UB做為航空母艦的訓練機，也可擔任艦載攻擊機。它的銷量也不錯，使用國包括俄羅斯、白羅斯、秘魯、安哥拉，以及北韓等國，總生產量達到1300多架。

(中時電子報)