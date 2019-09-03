金鐘視帝吳慷仁以公視《我們與惡的距離》再搶視帝，他3日出席家電品牌代言活動時透露，緋聞女友邵雨薇有傳訊息恭喜，但他同時鼓勵她不要心急，「我覺得她近2年進步很多，還有電影作品，一直有戲拍，有不同挑戰，近幾年容易被大家看到，希望她不要對獎項有想法，持續照自己節奏去做」。

他在《與惡》裡飾演替殺人犯辯護的人權律師「王赦」，對自己拿獎有信心？他搖頭說「不會這麼有信心」，只是努力做好那件事，剛好在那個階段被看到。在他眼中《與惡》的林予晞、周采詩、謝瓊煖、陳妤都是遺珠，同劇角逐男配的林哲熹、洪都拉斯和溫昇豪看好誰？他直言「都不好演」，他也選不出來。

吳慷仁蓄鬍、平頭造型亮相，主要為新角色做準備，要詮釋勞工階級的「甘苦人」，半個月瘦8公斤，「應該還會再減1、2公斤，現在是在飢餓狀態」。除了與「餓」的距離，為貼近角色讓皮膚更黑，他助曬外，日前只穿內褲跑到頂樓裸曬看劇本，笑說前天碰到歐巴桑曬棉被，彼此都假裝看不到，相當逗趣。

(中時 )