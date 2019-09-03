美中貿易關係緊繃 美股開低道瓊指數跌300點 22:092019/09/03 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由於美國與中國的貿易談判缺乏進展，美國總統川普今天嚴詞警告中國不要拖延談判，華爾街股市開盤下挫，道瓊工業指數下跌超過300點。 開盤10分鐘後，道瓊工業指數下跌302.71點，或1.15%，來到26100.57點。 標準普爾500指數下跌20.21點，或0.69%，來到2906.25點；那斯達克指數下跌43.01點，或0.54%，來到7919.87點。（譯者：林治平） (中央社) #指數 #道瓊 #道瓊工業指數 #中國 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 影》糗！UFC前冠軍街頭勸架 遭路人連毆兩拳秒KO - 國際 爆川普嫌女兒太胖！白宮美女特助被炒了 - 國際 喬不定！貿易談判日期沒下文 傳美拒陸這要求 - 國際 災情慘！怪獸颶風狂襲 「屍體水上漂」 - 國際 吃素恐影響這個營養素攝取不利大腦健康 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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