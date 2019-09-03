由於美國與中國的貿易談判缺乏進展，美國總統川普今天嚴詞警告中國不要拖延談判，華爾街股市開盤下挫，道瓊工業指數下跌超過300點。

開盤10分鐘後，道瓊工業指數下跌302.71點，或1.15%，來到26100.57點。

標準普爾500指數下跌20.21點，或0.69%，來到2906.25點；那斯達克指數下跌43.01點，或0.54%，來到7919.87點。（譯者：林治平）

(中央社)