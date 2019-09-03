大陸男籃昨日在世界盃經過延長賽激戰後敗給了波蘭，導致明日晚上與委內瑞拉之戰就有著輸不得的壓力。大陸一哥易建聯在受訪時表示，雖然對手實力很強，但比賽沒有結束之前我們都有機會。

昨日之戰易建聯獨拿24分勇冠三軍，但曾短暫待在NBA的周琦，卻在關鍵失誤，導致大陸隊飲恨吞敗。

對此，易建聯說，全隊度過一個很難過的夜晚，明日迎戰委內瑞拉，對方球員的很強大的身體素質，也很會衝搶籃板，鋒線也占了優勢，但只要比賽沒有結束，我們仍舊是希望無窮，不會放棄任何一個取勝機會。

(中時電子報)