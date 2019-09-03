世界盃》大陸面臨背水一戰 易建聯不放棄 22:052019/09/03 中時電子報 黃邱倫 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大陸前鋒易建聯在世界盃第二戰攻下24分，可惜大陸隊飲恨敗給了波蘭，明日與委內瑞拉將是背水一戰，易建聯受訪時表示絕不放棄。(美聯社資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸男籃昨日在世界盃經過延長賽激戰後敗給了波蘭，導致明日晚上與委內瑞拉之戰就有著輸不得的壓力。大陸一哥易建聯在受訪時表示，雖然對手實力很強，但比賽沒有結束之前我們都有機會。 昨日之戰易建聯獨拿24分勇冠三軍，但曾短暫待在NBA的周琦，卻在關鍵失誤，導致大陸隊飲恨吞敗。 對此，易建聯說，全隊度過一個很難過的夜晚，明日迎戰委內瑞拉，對方球員的很強大的身體素質，也很會衝搶籃板，鋒線也占了優勢，但只要比賽沒有結束，我們仍舊是希望無窮，不會放棄任何一個取勝機會。 (中時電子報) #世界盃 #大陸 #委內瑞拉 #易建聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 世界盃》最終戰力榜出爐 美國續居第2 00:022019/08/30 體育 世界盃》25大球星出列 字母哥強壓群雄 00:062019/08/30 體育 林穎欣世界盃射銅 東奧門票到手 04:102019/08/30 運動天地 世界盃》帕總最信任美國隊員 竟然是他？ 00:022019/08/31 體育 男籃世界盃開打 塞爾維亞強勢摘勝 17:132019/08/31 體育 世界盃》領先19分仍搞砸 伊朗遭絕殺 20:172019/08/31 體育 世界盃》大陸強壓象牙海岸 笑納預賽首勝 22:142019/08/31 體育 足夢世界盃 國腳們捨我其誰 04:102019/09/01 運動天地 世界盃》八村壘光環無效 土耳其修理日本 18:102019/09/01 體育 世界盃》主場迎戰波蘭 賭盤不看好大陸 14:502019/09/02 體育 體育熱門新聞 MLB》打傷主審 道奇洛磯大混戰 - 體育 美網》納達爾神來一擊 觀眾起立致敬 - 體育 NBA》史上最佳控衛？ 保羅恐晚節不保 - 體育 NBA》無聲無息被交易 他痛恨湖人無情 - 體育 台北羽球賽》地主混雙犀利 讓去年冠軍一戰出局 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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