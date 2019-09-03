破口大罵粗俗的字眼，甚至旁若無人地自言自語，這些看來不是很合宜的行徑，其實反而可能有益職涯發展，甚至讓大腦運作更有效率。另外，有人特別愛在公開場合講髒話，進而塑造領導形象，國外不乏其例，台灣直播名人館長似乎也深諳此道理。

如果在街上看到有人喃喃自語，你可能覺得他是怪胎，甚至下意識地想走避，但心理學家認為自我對話有一定功效，例如常有人自我喊話：「我可以做到的！」，研究顯示這確實有用。

曾有研究發現打籃球的時候，如果受試者大聲自我激勵，傳球能傳得比較快。除了這種激勵式的自我對話，還有一種自言自語稱作指導性自我對話（instructional self-talk），也就是提醒自己該做什麼動作，科學家也對這個部份做了實驗。

自言自語的人不見得是怪胎，他們可能做事更有效率。（圖片來源：pixabay）

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）心理學教授盧普恩（Gary Lupyan）要求受試者在20張圖片中找出指定圖片，結果發現找圖片前先喊出聲，效果較好。例如要找「香蕉」的圖片前，先喊出「香蕉」，找到圖片的速度較快。研究歸納出，這是因為先喊出聲，有助於受試者更加意識到物品的外在特徵，所以能一眼看到要找的圖片。

如果將這套方法運用在購物上，有機會讓你不再輕易忘記要買的東西，自言自語還被認為有以下好處：

1. 排遣寂寞、消除壓力

美國心理治療師布魯爾（Julia Breur）表示自言自語能讓思慮自由流動，透過對自己說話，把煩惱、憂慮都說出來，有機會降低壓力、重建自信。自己的聲音除了能自我鼓舞，孤獨的時候也像是有個伴，不過學者也警告，如果自言自語到開始自己和自己辯論，也可能有潛在的異常行為，最好諮詢專業人士。

2. 達成目標

適當的自言自語能自我激勵，還能幫助自己達成目標。（圖片來源：pixabay）

每個人代辦事項都有一長串，如果可以透過自言自語的方式說出來，可能比寫下來效果更好。心理學家沙帕汀（Linda Sapadin）表示，把目標說出來能幫助集中注意力、強化訊息，控制情緒並排除干擾。透過自言自語在腦中順過一遍代辦事項，就像是把要做的事視覺化、排出先後順序，做起來更有效率。

3. 培養獨立解決問題的能力

有些人習慣向外求援，而有自言自語傾向的人，可能更有能力獨立解決問題。他們有較好的分析能力，對自己也更了解，在傾聽自己內心聲音的同時，能更深入問題核心，有機會找出較佳的解決方案。

4. 幫助兒童學習

小朋友在成長過程中會不停模仿大人說話，他們在自言自語中重複聽來的字彙、文法，能更加熟悉語言。很多兒歌也有類似自我對話的歌詞，能幫助小朋友整理出動作的順序，例如簡單的塗果醬、吃麵包，經過自我對話來提示動作，就能做得更好。

說髒話也有好處

說髒話也常被認為是不合宜的行為，不過BBC曾舉例一些事業成功人士，像是英國名廚戈登．拉姆齊（Gordon Ramsay）、雅虎前執行長巴茨（Carol Bartz），都愛在公開場合說髒話。

甚至曾有研究指出，如果聰明地使用髒話，能增加說服力，進而塑造領導形象。2007年另一項研究則認為，說髒話可能幫助你迅速融入新的職場。

研究人員在這個實驗中，偽裝成一家郵購公司的新進員工，一開始他完全被辦公室的社交圈排除在外，但當他開始對其中一個同事罵髒話，卻反而被同事接受了。

參與研究的學者巴魯克（Yehuda Baruch）表示，其實任何人都會說出不雅的字，「我們都只是平凡人，就算你是知名的大律師，也可能罵髒話。」說髒話就像是瞬間瓦解了隔閡，能幫助新員工融入環境，「我並不認為說髒話就是升職的關鍵，但建立人際關係的能力，是升遷的重要標凖。而在某些情況下，髒話確實是建立人際關係的一種方式。」

說髒話是兩面刃

不過也有學者認為，髒話通常傳達出負面情緒、更具有感染力，可能讓整個工作環境都變得不太愉快。另外說髒話也可能牽涉到霸凌或騷擾，如果還涉及性別或種族歧視，甚至可能觸法。

所以想用髒話拉近距離，一定要注意說的時機、地點和方式，不要誤踩紅線。公開演說、面試，或接待客戶的時候更一定要避免，不讓人覺得被冒犯，是務必要遵守的底線。

資料來源：New York Times、BBC、Reader’s Digest

延伸閱讀：

(中時電子報)