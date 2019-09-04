東北季風狂飆的澎湖海域，許多人避之唯恐不及，遊客減少，連當地漁船也暫停出海，向大自然臣服。但對於風箏衝浪好手侯佳玲來說，強風巨浪正是上天賜予她最好的禮物，不下水「太對不起自己了！」因為自然環境，加上努力苦練，她順理成章成為風箏衝浪女子跳高項目20.5公尺世界紀錄保持人。

澎湖籍侯佳玲是現任風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人，高度為20.5公尺，相當於近7層樓高，在東北季風季節裡，她每天仍在波濤洶湧的龍門海灘苦練，希望將來有機會能參加奧運、亞運。（黃子明攝）

練習風箏衝浪6年的侯佳玲，大學畢業後曾想要考培訓機師遨遊天際，雖然最後沒有達成飛行夢想，但受到熱愛海上運動而移居澎湖的父親侯建章影響，她開始接觸風箏衝浪，並在2016年首度成為女子跳高紀錄保持人，之後又多次打破自己創下的世界紀錄，今年1月更在南非開普敦再創新猷。

澎湖籍侯佳玲是現任風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人，高度為20.5公尺，相當於近7層樓高，在東北季風季節裡，她每天仍在波濤洶湧的龍門海灘苦練，希望將來有機會能參加奧運、亞運。（黃子明攝）

目前身分雖是民宿經營者，但她更像一位專業運動員，幾乎天天下水，一練就是兩三個小時，就連臉上因此曬出明顯兩層膚色也不以為意。能在水上極限運動闖下傲人成績，觀念開明的父母全力支持是重要力量；在澎科大擔任教職的父親，和曾在媒體工作的母親，讓她從小沒有台灣傳統性別意識的包袱，愛運動的她，不論騎重機、開船、潛水、衝浪，樣樣都來，大學時甚至還曾騎重機摔車摔斷鎖骨，10月滔天巨浪的澎湖龍門海域，父女倆經常一起同場競技、互相切磋技術，在家關係是父女，衝浪場上就像隊友。

澎湖籍侯佳玲是現任風箏衝浪女子跳高世界紀錄保持人，高度為20.5公尺，相當於近7層樓高，在東北季風季節裡，她每天仍在波濤洶湧的龍門海灘苦練，希望將來有機會能參加奧運、亞運。（黃子明攝）

即便目前稱霸風箏衝浪跳高項目，但去年到墾丁的一次移地練習，過浪時遭巨浪打歪浪板，巨大衝擊力讓她當場骨折，所幸父親找了運動骨科權威醫師診治，終於讓她得以完全復原，並在今年1月的南非比賽中刷新自己保持的世界紀錄。

今年青年奧運與2024巴黎奧運都已將風箏衝浪列為正式項目，侯佳玲也把參與亞、奧運列為選項，希望再創人生另一個驚奇。

(中時電子報)