先前因針對香港反送中示威情勢，赴美並與密集與多名美方政要見面而遭大陸視為「眼中釘」、「漢奸」的香港媒體大亨、壹傳媒創辦人黎智英近期接受外媒專訪時表示，壹傳媒因近年長期支持香港民主運動、與大陸對抗下經營虧損多年，而反送中運動剛好給了壹傳媒營運轉機，有助於其近期推動的訂閱制，並稱自8月中，已經有逾百萬訂戶。

綜合外媒報導，黎智英接受專訪時表示，自6月反送中示威活動走上街頭後，香港蘋果日報積極派出記者前往警民衝突前線並直播，而根據公司數據，每逢示威日的蘋果新聞網站單頁點閱率都倍翻，平均達8000萬人次，甚至吸引全球華人社群登入。

報導稱，雖然壹傳媒先前規劃新聞收費訂閱制，在反送中助長下，截至8月中，已有超過100萬人支付3港元（約台幣12元）登記訂閱，而9月2日起將正式開始收月費50.4港元（約台幣204元），而此消息一出後，因不願多付訂閱費用而取消的人數不高於3000人。壹傳媒財務總裁周達權估計，每年可從訂閱讀者獲得約5億港元（約台幣20億）收入，是《蘋果日報》去年廣告收入的兩倍。

對此壹傳媒第二大股東韋伯（David Webb）表示，雖然閱聽大眾是否願意改變免費閱讀新聞的習慣仍未知數，但公司藉由訂約收入回饋至報導，讓他們定期會有爆炸性新聞，成效在未來數月將見真章。

(中時電子報)