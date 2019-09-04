美國媒體評選史上前30，喬丹、賈霸與詹姆斯分居前三，歐尼爾第9，比布萊恩的12還要好。(取自歐尼爾IG)

美國媒體評選史上前30，喬丹、賈霸與詹姆斯分居前三，歐尼爾第9，比布萊恩的12還要好。(取自歐尼爾IG)

美國媒體評選出NBA史上前30最佳球員，喬丹無庸置疑的高居第一，天勾賈霸第二，現役球員詹姆斯名列第三，歐尼爾第九，開心的在個人IG對外宣告此事，比較意外的是，布萊恩被排除在前十。

喬丹與賈霸的手中都擁有6枚冠軍戒，但喬丹的偉大之處仍在賈霸之上，詹姆斯能排名第三就有點可議，因為他還是現役球員，未來會發生什麼事情不得而知，現在就評斷他是史上最佳第三，就有些獨斷了。

排名四至十的是魔術強生、「大帥」張伯倫、「大鳥」伯德、比爾羅素、鄧肯、歐尼爾和歐拉朱旺，這些都是退役名將，威名赫赫；排名十一至二十的有「大O」羅伯生、布萊恩、韋斯特、「J博士」厄文、摩西馬龍、卡爾馬龍、諾威茲基、巴克利、史塔克頓與「海軍上將」羅伯生。

二十一至三十的名將為「狼王」賈奈特、杜蘭特、史提芬柯瑞、貝勒、皮朋、「刺客」艾塞亞湯瑪斯、韋德、哈弗里切克、保羅和納許。

這份名單中現役球員有詹姆斯、杜蘭特、柯瑞與保羅，剛退役的是韋德與諾威茲基，「戰神」艾佛森、尤恩都是遺珠之憾。

(中時電子報)