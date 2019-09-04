國民黨籍前立委蔡錦隆。（圖／資料照片）

國民黨今（3）日重申韓國瑜乃唯一代表國民黨參選的總統候選人，必定竭盡全黨之力全力輔選，打贏220總統大選。而國民黨前立委蔡錦隆也對媒體分析，地方派系對於郭台銘、王金平與韓國瑜的態度。

對於郭台銘、王金平是否合作？蔡錦隆接受中評社訪問時表示，雙方已有共識，郭台銘會代表「郭王合」參選，但是王金平不做副手，而是成為陸軍操盤手，此局勢大勢底定。

外傳王金平陣營發動連署，目前已超過28萬份，目標40萬份，真實情況如何？蔡錦隆指出，王金平確實有發動連署的動作，但6月底以後，已經停止大約2個月。從上個禮拜起，有重新啟動連署的姿態。

談到郭台銘，蔡錦隆認為，郭董可能一時被台北市長柯文哲見縫插針，郭柯王的理念根本不同，或許為了短期利益結合，但沒有辦法長期合作。因此，郭柯王「1＋1＋1不是3，甚至小於2」。如果宋楚瑜還要湊一咖，只是凸顯四人的危機感，剛好把柯文哲票的淺綠、青年票嚇跑。

至於宮廟、宗教的支持傾向，蔡錦隆說，佛道神祇都是從大陸來，祖先也是來自大陸，基於社會安定的力量，宗教會非常理性選擇支持的對象，不會受到個人影響。尤其這幾年許多宗教團體或是宮廟，被執政黨抹紅、抹黑，所以宗教票是更理性。

最後，地方派系到底挺誰？蔡錦隆透露，藍營地方派系的態度很明確，無論是台中紅黑派，還是彰化的地方派系，大家還是尊敬王金平，但是更認同韓國瑜，因為韓國瑜能讓人民感受到可以領導台灣！

(中時電子報)