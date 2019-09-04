對於香港眾志秘書長黃之鋒呼籲台灣訂「難民法」，行政院長蘇貞昌3日重申，會依據現有的機制做最好的應用，台灣相關的法律機制，都依照目前運作完備自如。

大陸委員會3日晚間也透過書面說明表示，中華民國是一個尊重人權、自由民主的國家，對於處理台港交流及港人來台等事務，已有港澳條例及其相關許可辦法等相關規範機制，政府也會依法規妥適處理。政府針對港人來台問題，依現行機制，將會參考國際相關實務作為，就安置、審查及認定等程序，持續完善精進。

不過，PTT網友分析為何民進黨政府不願意鬆口訂定「難民法」，八卦版網友表示，「真的收香港難民，DPP明年不用選了」，底下百餘則的留言，對於訂定「難民法」大多抱持負面看法。

而另外也有網友認為，沒想到真的有人提出「難民法」，要找綠營庇護政治難民；這跟「正名」一樣， 只能說給人家聽。不收，炒作出來的票可能又要沒了，「是不是騎虎難下？」

(中時電子報)