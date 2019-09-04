英國一名19歲男大生2年前確診失明，原來他過去10年來三餐固定只吃薯條、品客洋芋片和香腸，從未吃過水果和蔬菜，飲食嚴重缺乏維生素B12、維生素D、銅等重要營養素，導致毒性視神經病變（nutritional optic neuropathy）。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，這位來自布里斯托（Bristol）的男大生過去10年來的菜單大致是這樣：每日必定有一份薯條當晚餐，一整天下來會穿插一些品客洋芋片、煎得香噴噴的香腸，偶爾會換成火腿三明治。他過去10年來從未吃過水果和蔬菜。

這樣極度偏食的飲食習慣已讓他嚐到苦果，男大生14歲時視力開始衰退，17歲時確診失明，如今19歲的他因為視力問題必須從學校退學，放棄資訊工程專業，他開始自我封閉，不再和朋友出去，他的母親也必須辭掉工作照顧他。

醫生說男大生罹患的是「毒性視神經病變」（nutritional optic neuropathy），又稱為「營養性視神經病變」。這種疾病是一種慢性、無感覺的症狀，導致病人視覺逐漸衰退。人眼視神經是由數百萬個纖維組成，主要將視網膜感應到的視覺資訊傳送到大腦，不過當人體吸收的維生素不足，纖維就會損壞，導致視神經無法傳遞訊息。罹患毒性視神經病變，除了視力衰退，通常也伴隨辨色力異常症狀，如果患者放著不治療，最終將導致永久失明，而維生素是維持好視力的重要元素。

報導描述這名男大生身高、體重都相當正常，外表看來就像一般健康的男孩子，醫生說他飲食攝取了充足的熱量，但就是缺乏營養。他從14歲開始發現症狀，到17歲確診失明，中間僅經歷短短3年時間，起先是因為容易感到疲憊而到醫院檢查，不過並未找出真正病因，醫生當時對他注射維生素，並建議改善飲食、均衡營養，不過到了15歲時症狀並未減輕，反而進一步出現了聽力衰退、視力受損症狀，到了17歲視力急遽惡化，確定失明，才確診是毒性視神經病變。

值得注意的是，男大生每天吃的薯條還是父母提供的，由於他極度偏食，如果沒有薯條，他就不吃任何東西。現在，他的飲食習慣仍未改變，不過有在接受治療，改善飲食偏差的情形，另外也有補充維他命營養品。

(中時電子報)