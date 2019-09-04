位在南海上的輕度颱風「劍魚」僅生成18小時就慘遭日本氣象廳「判死刑」，減弱為熱帶性低氣壓，另一個颱風「玲玲」本體預計也不會侵襲台灣，不過還是要注意大量水氣往台灣移動。

知名氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，晚上最大消息之一，就是劍魚遭日本宣告消散，論壇指出，長期追著氣象跑的同好，應該都很有感近年日本氣象廳水準大幅下滑。但不論如何，儘管劍魚被判死，所殘留下來的大低壓依舊會順著導引往東北方向持續移動，北上的同時也會帶來大量水氣。

論壇小編提醒，從4日起，潮濕的偏南風，會被漸漸帶到台灣西南，與玲玲帶來的偏北風相遇，南北風交會後產生的對流降雨必須特別留意；玲玲颱風雖然不會直接侵襲台灣，但受到外圍環流影響，北部東部將會出現降雨，必須等到北上遠離後，雨勢才會趨緩。

論壇小邊也提到，玲玲結構開始鞏固，接下來會進入爆發期，快速增強，周末左右直撲韓國。

(中時電子報)