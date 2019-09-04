一家日本的內衣廠商實測，證明穿淺色內衣搭白制服其實更容易透。(圖/摘自BODY FOCUS Twitter)

大多數的女生會認為穿了白衣服要搭配白色的內衣才不會透，在日本甚至還有多間學校的校規要求，指定女學生穿白色制服一定要搭配白色內衣。對此，有胸罩的廠商實測後發現驚人結果，原來大家的觀念都錯了。

大多數的女生穿白色衣服、制服之前，會認為要避免穿深色的內衣，擔心會發生深色透出衣服的窘況。在日本有多間學校也堅信這個配色原則，還因此制訂校規，認為唯有如此女生的內衣才不會突兀。

不過，有間日本內衣廠商卻不認同，他們做了實測，想藉此打破大家認為穿淺色內衣比較不透的錯誤觀念。廠商在官方推特上公布實驗結果。廠商將白色、粉紅色、水藍色、膚色、紅色、藍色等布料色卡放在膚色紙板上，再蓋上一塊白色布料。結果一出，卻是顛覆一般人認知：白色、粉色或水藍色等淺色系竟然比較透光，反倒是深色系的紅色、藍色等反而顯得比較柔和，在白布下還比較顯得不突兀。

廠商就是想要扭轉學校硬性規定學生穿白色內衣、「白色＋白色比較不會透」的錯誤觀念。結果一出，讓許多人感到驚訝，也紛紛回應附和，「這樣刻板的規定根本是為了取悅成年男性」、「最不會透的顏色是茶色、深咖啡色的內衣」。

校則で下着の色が白と決められているという記事をよく見かけます。理由で多く見るのが「透けないように」。下着屋として言わずにいられないので簡単な検証をしました。肌よりも薄い淡い色はとっても透けます。透けないようにが目的の校則であれば是非キャミなどインナーの着用をお勧めします🙇‍♀️ pic.twitter.com/kBEzSmg5D6 — BODY FOCUS (@body_focus) 2018年8月22日

(中時電子報)