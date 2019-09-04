大多數的女生會認為穿了白衣服要搭配白色的內衣才不會透，在日本甚至還有多間學校的校規要求，指定女學生穿白色制服一定要搭配白色內衣。對此，有胸罩的廠商實測後發現驚人結果，原來大家的觀念都錯了。
大多數的女生穿白色衣服、制服之前，會認為要避免穿深色的內衣，擔心會發生深色透出衣服的窘況。在日本有多間學校也堅信這個配色原則，還因此制訂校規，認為唯有如此女生的內衣才不會突兀。
不過，有間日本內衣廠商卻不認同，他們做了實測，想藉此打破大家認為穿淺色內衣比較不透的錯誤觀念。廠商在官方推特上公布實驗結果。廠商將白色、粉紅色、水藍色、膚色、紅色、藍色等布料色卡放在膚色紙板上，再蓋上一塊白色布料。結果一出，卻是顛覆一般人認知：白色、粉色或水藍色等淺色系竟然比較透光，反倒是深色系的紅色、藍色等反而顯得比較柔和，在白布下還比較顯得不突兀。
廠商就是想要扭轉學校硬性規定學生穿白色內衣、「白色＋白色比較不會透」的錯誤觀念。結果一出，讓許多人感到驚訝，也紛紛回應附和，「這樣刻板的規定根本是為了取悅成年男性」、「最不會透的顏色是茶色、深咖啡色的內衣」。
(中時電子報)
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