炎炎夏日，何不循著崑曲的裊裊笛音，走進大觀園，一覽《紅樓夢》中寶玉、黛玉的優雅舒活。臺灣崑劇團與中央大學崑曲博物館，首次共同規劃以古典小說名著《紅樓夢》為主題的演出與特展，9月21、22日，臺灣崑劇團「紅樓・夢崑曲」，特邀康來新、朱嘉雯教授主講，搭配名角彩演，共築現代都會的紅樓夢境。9月30日起，國立中央大學崑曲博物館，開始新一期特展「風月——《紅樓夢》中的水磨清音」，多件珍貴文物首次公開亮相，邀請您走進博物館，感受《紅樓夢》的崑曲世界。

《紅樓夢》被譽為古典小說的巔峰之作，以《紅樓夢》為主題的展覽與活動非常多元，今年臺灣崑劇團與中央大學崑曲博物館的合作，是國內首次以「《紅樓夢》×崑曲」為主題，結合演講、演出與展覽的系列活動，可謂今夏藝文界一大盛事。

9月21、22日，臺灣崑劇團特邀康來新、朱嘉雯教授，生動剖析紅樓故事，並由演員現場演出，再現小說中的崑曲活動，希望以此帶給觀眾不同以往的深度體驗。其中，《紅樓夢》第五十四回，賈母「叫芳官唱一齣〈尋夢〉，只提琴與管簫合，笙笛一概不用。」提琴如今已少見於舞臺，中大崑曲博物館典藏兩把提琴：館長洪惟助教授1990年代在蘇州尋得的清末民初製作的提琴，以及臺灣笛王蕭本耀（臺灣崑劇團副團長）先生捐贈，臺灣崑曲先行者徐炎之先生1949年來台所帶提琴。將在此次公演重現舞臺，以饗觀眾。

9月30日起，中央大學崑曲博物館也將開始新一期特展「風月——《紅樓夢》中的水磨清音」，展廳營造《紅樓夢》場景意象，除了展出中央大學崑曲博物館、紅學研究室珍藏，如梅蘭芳題簽〈遊園驚夢〉曲譜、晚清蘇州手繡堂幔、戴敦邦曹雪芹畫像（紅學名家馮其庸題字），本次特展得羅青教授借展清代中葉繪畫名家改琦所繪紅拂真跡，以及何創時書法基金會借展梁辰魚、湯顯祖、洪昇、孔尚任名家名筆，觀眾當可於特展中，飽覽《紅樓夢》與崑曲的絕代風華。展期至2020年3月6日。

臺灣崑劇團「紅樓・夢崑曲」演出資訊：

時間：2019年9月21、22日，PM.14：00~16：00、PM.19：00~21：00

地點：中正紀念堂演藝廳

國立中央大學崑曲博物館「風月——《紅樓夢》中的水磨清音」特展資訊

展期：2019年9月30日至2020年3月6日

開放時間：每週二至週四，AM.08：30~12：00、PM.13：30~16：30

週一、週五採預約開放

預約專線：（03）426-2352

(中時電子報)