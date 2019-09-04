新北市樹林區保安街高鐵橋下猐寮市民活動中心，於3日上午舉行銀髮俱樂部掛牌。（新北市社會局提供／葉書宏新北傳真）

新北市樹林區保安街高鐵橋下猐寮市民活動中心，於3日上午舉行銀髮俱樂部掛牌，當地民眾和志工以土風舞和鼓陣來歡迎銀髮俱樂部的成立，中午並進行老人共餐。

樹林區長陳奇正表示，俱樂部前面有一公里的綠色長廊步道，還有光華和猐寮兩座公園，兼有共融性遊具，非常適合阿公阿嬤帶孫子來玩，這是樹林第22處銀髮俱樂部。

新北市議員陳世榮、洪佳君、江怡臻和立委蘇巧慧、市政顧問黃志雄等人均參加成立活動，猐寮里長曾志賢表示，活動中心是陳世榮在市長任內所興建，為RC結構，非常的堅固，而且有無障礙廁所，只可惜因是高鐵局的土地，無法取得正式的使照，非常感謝社會局長張錦麗和樹林區長陳奇正等人，於颱風天還冒雨前來會勘，終於取得工務局的使用同意書，讓銀髮俱樂部能正式掛牌。

陳奇正表示，樹林共有42里，截至目前含猐寮已設有22處銀髮俱樂部，為達到侯友宜市長里里銀髮俱樂部的目標，樹林區會繼續打拼，讓更多的長輩能夠在地健康樂活。

社會局長張錦麗表示，目前全市已成立621處，光今年就成立179處，超越原來設定123處的目標，至於老人共餐點，全市已有960點，其中在樹林也有38點，加上樹林有10個社區照顧關懷據點，以及1處原動力公共托老中心，專供原住民及鄰近社區民眾使用，希望這些友善長輩的據點讓長輩們都能在地安老，享受健康休閒、娛樂益智的生活。

張錦麗表示，銀髮俱樂部依使用內容和規模，可從1.0的共餐及動健康，到2.0的電話問安、外展訪視，3.0則擴大社會參與、延緩失智失能照護，一直到4.0利用智能App，透過手機上傳檢測數據，以隨時掌握健康狀況，逐步達到高齡友善社會的智能城市。

猐寮銀髮俱樂部目前共餐由樹林在地企業全球傳動公司贊助，里長曾志賢有意再擴大辦理共餐的頻率，陳奇正區長表示，全球傳動製造傳動元件享譽國際，為回饋鄉里，贊助樹林區共7個共餐點，每月一次，非常具有公益形象和社會企業責任。

(中時 )