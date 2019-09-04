林邊鄉公所曾在34年前編纂過鄉志，今年適逢八八風災10周年，公所再續編1套61萬字的鄉志，3日由鄉長陳俊吉（右）及鄉志主撰葉志杰（左）「揭書」。（潘建志攝）

屏東縣林邊鄉公所34年前曾編纂過鄉志，不過時光荏苒、鄉內人事物換星移，公所3年前決定重新編纂。鄉志續編1套3冊，除了將舊鄉志重新編版，2本新鄉志共61萬字，詳細記載林邊鄉的地理、歷史、人地關係，書中運用大量照片及活潑文字編排，跳脫以往制式、嚴肅的型式。

林邊鄉因位於林邊溪出海口，加上地層下陷，時常遭遇水災，歷史和「水」緊緊糾纏，10年前的八八風災更是有史以來最慘重的災難。因許多文獻資料屢屢在水災中消失，鄉長陳俊吉3年前決定新編鄉志，將鄉內歷史保存下來。

主撰葉志杰表示，過去鄉志觀念著重於歷史研究，這次希望以地理學的角度來詮釋，因地理環境影響人民生活，希望以故事串聯方式，用較活潑的筆調來寫，跳脫以往官方、嚴肅的型態，並加入大量空拍照、照片，增加可讀性，讓一般民眾願意閱讀，從中認識林邊。

3日舉辦「揭書」儀式，包括鄉志的編輯委員、學校校長、代表、村長都前來參加。92歲的前公所員工鄭進明，34年前也曾參加過鄉志編纂，這次再次加入編輯委員，協助紀錄鄉內歷史，具有傳承意義。

(中時 )