柯震東的爸爸經常出現在各大媒體，對兒子的教育方式相當開放，一家人感情也很緊密。從事成衣事業的柯爸，除了替2個兒子置產，也費盡苦心推動他們的演藝事業。

柯爸不但重金投資大兒子柯家洋成立的音樂製作公司，夜店「Asylum」也交付大兒子管理；為小兒子柯震東則成立「禾豐九路」娛樂公司，該公司投資的第一部電影是由導演趙德胤與吳可熙共同編劇的《灼人秘密》，結合驚悚、懸疑等元素，講述演藝圈黑暗面，主要演員為吳可熙、宋芸樺、夏于喬等。

據了解，電影《灼人秘密》製作費約新台幣6000萬元，投資3000萬元的柯爸是最大股東。該片上映前備受矚目，還入圍第72屆坎城影展「一種注目」競賽單元，劇組浩浩蕩蕩前往坎城參加首映，相當風光。

回到台灣後，除了演員們勤跑通告宣傳，首映會當天，鮮少露面的柯震東也以神祕嘉賓身分站台，為電影拉抬聲勢。但柯震東的現身，並未幫《灼人秘密》贏得更多矚目，上映後票房龜速成長，最終以新台幣600多萬元黯然下檔，柯爸當初投入的資金，恐怕一毛錢也拿不回來，荷包大失血。

有網友評價此片是「過於誇張的情緒表現，剪輯零碎的劇情」，也有人批評導演趙德胤片中的符號與隱喻玩過了頭，根本是「自爽片」。獨立製片出身的趙德胤，第一次拍商業片的便摔了一跤，日前他出席活動時，也坦承票房「悽慘無比」，對投資人過意不去。

柯震東自2014年事業重挫後，電影作品不多，與林依晨合作的《打噴嚏》雖一度傳出解禁，有望於2017年底上映，但不久又被撤檔，上映之日至今仍遙遙無期。

回台灣轉戰國片市場的柯震東，2016年接拍趙德胤的《再見瓦城》，憑著脫胎換骨的演技入圍金馬獎最佳男主角，卻沒因此成功翻身，之後僅在九把刀執導的《報告老師！怪怪怪怪物！》驚鴻一瞥。

為尋求新生，柯震東便與爸爸成立「禾豐九路」影視公司，今年6月本刊獨家直擊他在台北拍攝新片《尋找Money boys》，對戲的還有甫入圍金鐘獎男配角的林哲熹、香港金像獎影后曾美慧孜及大陸演員白宇帆等人。

據悉，柯震東在片中不只扮同志，還是個男妓，可見他為尋求重返影壇的生路，不惜再度挑戰社會邊緣人角色，試圖吸引外界目光。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)