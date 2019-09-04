總統專機「空軍一號」現任駕駛、松指部中校飛官劉春元，因情緒控管、長期家暴、酗酒等問題，婚前在當時仍為女友的Vicky要求下，表明「不看醫生就分手」，才願赴北市大安區某精神科診所就診，沒想到婚後，自去年7月開始，他卻擅自停藥，甚至變本加厲在官舍毆打妻子，對她施以勒頸、開車衝撞攔阻等恐怖行徑。

此外，Vicky更驚爆丈夫於出總統專機勤務前一晚，曾在官舍酗酒，「有幾次即便隔天有蔡英文的任務，他還是會忍不住（喝酒）。」劉妻多次曾勸阻未果，還質問丈夫不怕酒測到而遭懲處嗎？但丈夫卻回「一小瓶而已，不會被測出來啦。」去年底劉妻懷孕，才以「官舍得爬樓梯，要另找有電梯房子待產」為理由搬出官舍，和劉春元分居。

Vicky在8月初以簡訊向松指部長官反應劉春元的問題，但軍方至今仍置之不理，連訊息都不回，遑論約談、調查或輔導等，完全無視空軍一號駕駛有如此危險的精神狀態和荒唐行徑，根本是拿總統與文武百官生命開玩笑，心態令人搖頭。

本刊在9月2日致電劉春元，但他所有的兩支手機皆轉語音信箱，記者留言給劉男，同時再發簡訊提問，但至截稿前無任何回應。

但隔天上午劉春元卻透過律師陳芃諭主動聯絡本刊記者，發出聲明澄清表示，爆料資訊均非事實，強調劉中校並未家暴，如果真的有家暴，女方早就申請保護令，而病歷資料屬於個資，既然並未家暴也不需要透露，還強調劉春元是飛官，出勤前都有酒測，酒測值都是0，所以不可能酒駕，認為是因為雙方離婚條件談不攏，妻子才向媒體亂爆料，這樣的指控太誇張。（記者／李明軒）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)