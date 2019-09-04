立法院月前通過《法官法》第二次修法，引爆柯建銘與時代力量立委黃國昌隔空對嗆，兩人的陳年恩怨，再次浮上檯面。柯建銘接受本刊專訪時，再痛批只會揭弊亂放砲的黃國昌，簡直就是另一個邱毅。

「我是立法院長未遂。」柯建銘自嘲，他在立法院的「同學」呂秀蓮都已經當過兩屆副總統，也退休好一段時間，自己還留級在原地。民進黨掌握本屆立法院絕對多數，揹負「喬王」標籤的柯建銘卻得不到總統蔡英文青睞，與國會龍頭失之交臂，他不僅對蔡英文沒有怨言，還頻頻緩頰說：「她辛苦了」，淺淺一笑泯盡江湖恩仇，足見柯建銘豁然大器的政治高度。

不過，再怎麼圓融，柯建銘還是有脾氣，尤其為了《法官法》槓上時代力量立委黃國昌，兩人恩怨為人所周知。對於黃國昌屢次在《法官法》修法後大鳴負評，柯建銘大動肝火在臉書發文回批。

「我不是生氣。」柯建銘直言，黃國昌對《法官法》修正的批評有失客觀，他認為黃國昌身為立委，工作應該是立法，不是揭弊，應該在改革制度上努力，而不是只想藉著衝突，讓自己成為鎂光燈的焦點、成為媒體的奴隸。

柯建銘評論黃國昌的問政表現，直指如果只會放砲，「黃國昌就等於邱毅」，他還忍不住地想再追問黃國昌：「這難道是你從政的初衷嗎？」不過，本刊記者試圖透過簡訊及電話詢問前立委邱毅對此事的看法，至截稿前一直無法取得邱毅本人的回應。（記者／甯其遠）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)