台灣民眾喜歡買燻茶鴨鵝等滷味食品，但本刊接獲爆料，在高雄鳳山地區一間無照的家禽加工屠宰場環境污穢不堪，血水流滿地，員工叨菸工作將鴨鵝直接丟在地上，生、熟鴨鵝還放在同放在一個冷凍櫃中。本刊調查，這家加工廠每天從屏東進貨數千隻鴨鵝，加工分解後再批發給傳統市場或滷味攤商，如此骯髒的環境，竟然沒有政府單位稽查控管！

本刊直擊，加工廠員工先點了一根菸，接著手腳俐落的拉了幾箱塑膠箱到工作台，接著將塞進鴨鵝身體內的頭腳拉出後，再丟置地上的橘色塑膠箱內，由於是在沒有冷氣的空間裡作業，員工滿身大汗，他吞雲吐霧的煙灰就這樣掉在工作台及鴨鵝屠體上，也不以為意，實在相當噁心。

附近民眾指出，「鴨肉松他們都是晚上在加工廠砍剁鴨鵝，不只聲音擾人清夢，經過時傳出的噁心氣味，更是讓人受不了！」本刊觀察，這間加工屠宰場，都是在下午開始作業，每日凌晨2時許，張姓老闆娘才會到場開始營業，直到上午7時左右結束，許多攤商都是凌晨3、4點騎機車或是開著貨車上門批購，有的人一買就是好幾隻，甚至裝滿整台貨車。

不知情路過居民半夜經過這間外觀破舊，牆壁布滿黑垢的三角窗店面，只剩零星窗戶加上破掉的窗簾隨風飄散，加上裡頭工作檯上擺著屠刀，入夜後，有民眾直言：「像極了恐怖電影裡的鬼屋。」令人毛骨悚然。

本刊向高雄市政府經發局查證，發現他們根本沒有工廠登記，屬於地下工廠，更離譜的是，加工場就大刺刺的設置在鳳山區的大馬路上，公然的屠宰加工，卻沒有主管機關稽核控管。

業者致電「鴨肉松」，業者表示，家禽市場內數萬隻的家禽加工宰殺，也沒有人戴口罩穿什麼防護衣，為何要刻意刁難他們？而員工抽菸一事，業者表示會對員工進行勸導，至於鴨鵝丟置地面並非員工故意，業者也納悶，不清楚為何只是一個家禽加工還需要執照？也無法理解，工廠裡為何不能養狗？「不然市場內數隻流浪狗怎沒人去管？」認為檢舉民眾刻意找麻煩，無聊至極。（記者／馮緯瀚）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)