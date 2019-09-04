身分多重的邵昕，是演員、綜藝咖和餐廳老闆。2年多前，他在台北市大安區創立牛肉麵店「立祥公寓」，今年4月開心在中華路拓點，沒想到才2個月就火速易主，如今招牌已換上其他商家店名。此外，邵昕去年還酒駕被移送，更因捲入碩天科技炒股案，日前遭判刑2年、緩刑4年，還真是流年不利！

2年多前，邵昕的表哥鎖定股票上櫃公司的「碩天科技」，以人頭戶相對成交等方式炒股，三個月內，股價由70元飆到140元。當時，邵昕提供自己與親友的帳戶參與炒股被查獲，日前他遭高等法院重判2年、緩刑4年，並需繳交國庫新台幣六十萬元。對此，邵昕僅表示尊重判決，但他的衰事其實不只這一樁。

2016年，邵昕在台北市大安區開了賣牛肉麵、滷味及紅油抄手的「立祥公寓」，希望以童年時熟悉的媽媽味，再創事業高峰。

今年4月底，邵昕又斥資數百萬元，在台北市萬華區經營立祥公寓分店，寶藍色系的裝潢、充滿眷村味的桌椅、牆面，以及重現邵昕小時候住所的花窗及老玻璃，讓人宛如回到1970年代。當時，邵昕還在臉書粉絲團寫下：「沒有大排長龍，但川流不息營運，帶著無限的希望與期待，謝謝大家的支持。」看得出對這家分店寄予厚望。

本刊記者觀察，立祥公寓分店生意不差，用餐時間經常座無虛席；不過到了6月底，本刊記者卻發現立祥公寓分店趁著深夜打烊，悄悄換了招牌，變成磚紅色的「林家潁精緻麵店」，雖然內部還看得到原先立祥公寓分店的裝潢，卻不見邵昕在店裡忙進忙出的身影。

當初立祥公寓分店熱鬧開張，不到2個月卻悄悄地收攤，有顧客在粉絲專頁詢問「請問中華店還有開嗎？每天公車來往中華路怎麼好像找不到你們？」店家則回覆：「立祥公寓現在的重點都放在海外，另外在各大通路超市也都有我們的產品，原則上目前立祥公寓實體店面就在安和路二段七十四巷二號，僅此一家，請大家多多給我們支持～謝謝你。」

面對本刊詢問，邵昕低調表示：「因為公司非常重視每一個細節，若是不能配合，就當永遠的朋友......我們（指與合夥人）還是非常好的戰略夥伴關係。」看來邵昕想在餐飲界完全站穩腳步，還需一段時日。（娛樂組）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)