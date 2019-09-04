維護人權尊嚴，台灣更進一步！文化部所屬國家人權博物館今（3）日正式設立國際人權博物館聯盟亞太分會國際人權博物館聯盟（FIHRM）主席大衛．佛萊明（David Fleming）3日於國際博物館協會京都大會（ICOM Kyoto）會場上正式宣布，台灣的國家人權博物館將成為國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP），這是聯盟繼前年成立拉美分會後，在全世界成立的第二個分會。文化部長鄭麗君表示，國家人權博物館能夠成為國際人權博物館聯盟亞太分會，是台灣人權運動的一大步，期許台灣能夠成為亞洲的人權燈塔。

國家人權博物館的成立，自2002年總統府設立人權紀念館籌備處，文建會規劃景美園區並將全區登錄為歷史建築，綠島園區亦正式啟用，文建會於2011年成立國家人權博物館籌備處後，立法院在2017年11月28日三讀通過《國家人權博物館組織法》。歷經十六年的努力，國家人權博物館終於在2018年5月18日「國際博物館日」正式揭牌成立，成為亞洲地區第一座於威權統治創傷遺址上設立的國家級博物館。

《國家人權博物館組織法》明定，人權館主掌業務，包含辦理威權統治時期人權相關史料檔案的典藏、研究、展示及教育推廣，白色恐怖綠島和景美兩紀念園區的經營管理，人權歷史與文化教育及相關出版品的編纂發行，以及協助當代人權理念實踐推廣之組織發展及國內外相關博物館交流合作。

3日成立茶會出席貴賓，有文化部政務次長、中華民國博物館學會理事長蕭宗煌，國際人權博物館聯盟主席大衛・佛萊明，國家人權博物館陳俊宏館長，亦有國際人權博物館聯盟秘書長弗朗索瓦絲・麥克拉弗蒂（Francoise McClafferty）、國際博物館協會（ICOM）前主席漢斯-馬丁・辛茲（Hans-Martin Hinz）、英國國立利物浦總館長羅菈·派伊（Laura Pye）及國際人權博物館拉美分會執行長蘇珊娜・梅登（Susana Meden）、中華民國博物館學會人權與博物館委員會副主委陳佳利、中華民國博物館學會常務理事吳淑英等多位貴賓共同蒞臨。

舞團「原舞者」於記者會上表演〈南王部落〉。（圖取自文化部官網）

國際人權博物館聯盟（FIHRM）是國際博物館協會（International Council of Museums，簡稱ICOM）的重要附屬組織。國際人權博物館聯盟於2010年成立，以倡導國際人權理念的實踐，凝聚世界各地人權博物館／組織／協會力量為目標，關心各類人權議題，期待能以聯盟成員之間的相互合作，建構人權理念得以實踐的良善環境，並促進以人權作為普世價值。

此外，國際人權博物館聯盟亞太分會（FIHRM-AP）未來更將邀請各國共同關注世界各地，特別是在亞太地區險峻的人權處境，像是貧窮問題、童工、跨國企業勞力剝削下的血汗工廠、人口販運、宗教衝突、種族歧視及滅絕、境內流民／國際難民、移工、女性遭受性別歧視及暴力、性少數迫害等亟需國際社會高度重視的人權課題，建構以人權為核心之博物館價值及人權文化路徑，推動當代人權理念的實踐。

(中時電子報)