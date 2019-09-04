大導演奧森·威爾斯（Orson Welles）曾說，人生中有三樣東西是不可容忍的：涼掉的咖啡、不冷的香檳，和過度興奮的女人。一杯香醇可口的咖啡能激發人的活力、創意，為一天的開始帶來好心情。想要喝杯好咖啡，其實粉水比例、注水流速都很重要！日本咖啡達人就分享五大手沖秘訣。

戰進階手沖，日本猿田彥珈琲首席咖啡師前寺祐太也獨家分享五大手沖秘訣！使用猿田彥珈琲專利設計的Drippen咖啡濾杯架，採杯壁鏤空設計，搭配特殊加厚、車縫硬挺的濾紙，可使注水流速均衡，讓咖啡口感更加醇厚、層次更加豐富：

1.注重粉水比例：咖啡粉倒入濾紙內搖晃平整，建議水粉比例250cc水搭配深焙26g、中焙19g、淺焙16g咖啡粉。

2.悶蒸30秒：將水快速繞圓注入咖啡粉後，等待30秒，讓多餘的氣體排放出來。

3.單點分段注水：依照淺至深焙度的咖啡豆，以單點分段方式注水1至2分鐘不等，萃取出咖啡最佳香氣。

4.持續注水：後段持續注水沖煮，萃取的咖啡更能均衡整體風味。

5.均勻攪拌：萃取完記得將咖啡攪拌均勻，融合豐富層次的咖啡口感

猿田彥珈琲｜季節限定「壽太郎特製鬆餅 葡萄藍莓風味。（圖取自迷誠品網站）

此外，9月秋風漸起，日本東京的猿田彥珈琲也推出一系列「秋日限定」新品：中秋佳節，猿田彥特別為親友一同「お月見」(日文「賞月」之意) 的相聚時刻，調配出專屬的「月見綜合咖啡」，精選衣索比亞帶有淡雅花香的咖啡豆，輔以玻利維亞、薩爾瓦多、瓜地馬拉等中南美咖啡豆特有的巧克力香，調配出酸苦平衡、順口宜人的秋日風味。

同步推出的「月見浸泡式咖啡」像茶包一樣的悶泡方式，輕鬆重現宛如日本職人沖煮的醇厚咖啡；超人氣的明星商品「壽太郎特製鬆餅」也推出秋季限定的「葡萄藍莓風味」酸甜清爽，還有「抹茶紅豆柚子蛋糕」等多款全新上市的秋季糕點，邀您一同體驗秋日美好！

(中時電子報)