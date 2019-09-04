民進黨高雄立委賴瑞隆（中）擁有現任優勢，主打政績牌，此役有著不可輸的壓力。（擷取賴瑞隆臉書／柯宗緯高雄傳真）

民進黨高雄立委賴瑞隆（中）擁有現任優勢，主打政績牌，此役有著不可輸的壓力。（擷取賴瑞隆臉書／柯宗緯高雄傳真）

高雄立委選舉第八選區（前鎮、小港、旗津），此次上演藍綠不分軒輊戲碼。現任民進黨立委賴瑞隆，是此次黨內提名唯一歷經初選洗禮，終止老議員鄭光峰挑戰之路。賴被視為花媽子弟兵，主打政績牌，這場戰役也被外界視為花媽在高雄的政治勢力保衛戰，能否繼續守住這一席，有著不可輸的壓力。

46歲的賴瑞隆是勞工子弟，學歷、行政歷練豐富，東吳政治系、台大國發所兩岸組畢業，擔任10年國會助理，在受到前高雄市長陳菊拔擢，被延攬進小內閣團隊，歷任觀光局主祕、新聞局長、海洋局長，任內完成港灣燈會、世運售票、五月天代言及演唱會、黃色小鴨展、遊艇展等，擁有揮灑的舞台，逐漸嶄露頭角。

4年前，賴瑞隆被花媽欽點，首度參加選舉，就是披上綠袍角逐前鎮小港地區立委，當時雖然花媽是南霸天，政治實力不在話下，但賴瑞隆畢竟是以新人之姿問鼎，對選戰難免生疏，但他一步一腳印，勤走基層、提出「前鎮小港新未來」十項主張，獲得選民青睞，如願進入國會問政。

賴瑞隆任內政績不少，成功爭取高雄捷運黃線1430億元、高雄國艦國造產業帶動千億產值、推動大林蒲遷村589億、爭取小港機場252億建新航廈、爭取高雄港350億打造新貨櫃中心並改善空汙、成功推動205兵工廠6年內遷移等。

不料，今年高雄市民進黨8個立委選區中，唯有賴瑞隆的選區必須進行黨內民調。挑戰者是擁有15年從政資歷的高市議員鄭光峰，最後民調出爐，賴瑞隆以0.3449、勝過鄭光峰的0.2935，成功取得參選連任門票。

賴瑞隆擁有上次選戰經驗，這回採穩扎穩打策略，將對上現任國民黨高市議員陳麗娜。賴瑞隆目前已陸續展開多場茶餅會、座談會與地方基層對談、固樁意味濃厚，至於競選總部及各後援會的成立，大約在10月中旬後陸續展開。

(中時 )