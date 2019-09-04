再過不久就是中秋節了，除月餅、柚子外，台灣獨有的中秋文化就是「烤肉」！除了瘋烤肉，位居海島，澎湃ㄟ海味當然也是一大重點！台南老爺行旅甘粹餐廳9月起，連續三個週末推出海陸食材霸氣通包─「澎大海雙饗餐」，除能享用甘粹餐廳高人氣主菜餐點，還有洋溢濃郁拉丁風味的「澎湃海鮮堆」，滿桌手抓吮指的美味。

「澎大海雙饗餐」美味焦點絕對是堆疊如山丘般的海鮮堆，甘粹餐廳主廚特別以美墨料理的烹調手法為雛型，將大海鮮味佐以肯瓊、迷迭香、百里香、煙燻紅椒粉等近十種香料與奶油、威士忌熬煮而成的特製拌醬，其中，鮮味主角還可以任選龍蝦或螃蟹，搭配充滿異國風情的調味，縈繞味蕾讓你停不了手。

九道主菜選項更是包含多款甘粹餐廳熱銷好評不間斷的人氣美味，有改良傳統德式作法、點單率高居不下的【脆皮香料德國豬腳】，其飽含豐富膠原的蹄膀，再佐以特製香料醃製並酥炸至皮脆肉香後，搭配酸香黃芥末與蘋果培根酸菜，創造出濃郁不膩口的絕頂美味。

【煙燻紅椒雞腿佐蕃茄蘿勒醬】更是主廚以特製香料與特選橄欖油醃製，慢火香煎至皮酥內嫩的融口好味。肉食控們首推難以抵擋的【美國肋眼】，及長輩、女孩都很愛的【鱸烤鮭魚佐香橙白酒奶油附碳烤青花筍】等

雖說中秋烤肉樂融融！然在大啖烤肉時，衛福部也建議，除肉類，也可多搭配各類的蔬菜一起食用或是應景的柚子等都是增加纖維質、減少油膩的好選擇。

甘粹餐廳「澎大海雙人分享餐」。（圖取自台南老爺行旅官網）

(中時電子報)